Nicht immer nur Traumjobs Geldprobleme? "Nach Fünf im Urwald"-Star Franka Potente spricht über ihr Leben in Hollywood Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Franka Potentes Leben in den Staaten - so ist es wirklich. Bild: IMAGO / Future Image, Adobe Stock / 21AERIALS

Schauspielerin Franka Potente erzählt von ihrem Leben in Hollywood. Dabei gibt sie zu, dass sie bei Rollenangeboten nicht immer wählerisch sein kann.

"Lola rennt"-Star Franka Potente über ihr Leben in L.A. Franka Potente hat das geschafft, von dem so viele Schauspieler:innen träumen. Nach ihrem Durchbruch mit Tom Tykwers Kinohit "Lola rennt" Ender der 1990er-Jahre schaffte sie den Sprung nach Hollywood. Sie spielte 2002 in "Die Bourne Identität" neben Matt Damon und stand 2001 mit Johnny Depp in "Blow" vor der Kamera. Noch heute lebt Franka Potente in Los Angeles. Mit ihrem Schauspiel-Kollegen Derek Richardson, von dem sie inzwischen getrennt sein soll, bekam sie 2011 und 2013 zwei Töchter. Leicht ist das Leben in Hollywood als Schauspieler:in aber nicht, wie Potente jetzt im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet. Auch die 51-Jährige kann dabei nicht nur auf Traumrollen setzen.

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Franka Potente: "Viele meiner Schauspieler-Freunde hier sind arbeitslos" "Viele meiner Schauspieler-Freunde hier sind arbeitslos. Einige sind sogar mit vierzig zurück zu ihren Eltern gezogen, weil sie sich L.A. nicht mehr leisten können", erzählt sie. Auch in Hollywood herrschten Sparzwänge, die sich unter anderem an den Gagen bemerkbar machten. Insgesamt werde auch weniger gedreht. Aus diesen Gründen kann auch Franka Potente bei Rollenangeboten nicht immer wählerisch sein. Mit Blick auf weniger attraktive Rollen sagt sie: "Wenn ich […] ewig nicht gearbeitet habe und mal wieder etwas machen muss, sage ich eben doch zu", so die 51-Jährige. Die Lebenshaltungskosten in Los Angeles seien hoch. Ihre Töchter besuchten eine katholische Privatschule, da die öffentlichen Schulen "nicht so toll" seien. "Die war noch am billigsten, aber das Geld muss ja trotzdem irgendwie reinkommen", betont sie.

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Franka Potente könnte auch ohne Schauspielerei leben Sie fasst zusammen: "Wenn ich ein, zwei große Projekte im Jahr habe, meine Rechnungen zahlen und mit den Kids in den Urlaub fahren kann: wundervoll." Die Schauspielerei sei für sie heute - abgesehen vom finanziellen Aspekt - auch kein Muss mehr: "Wenn mir einer genug Geld geben würde, könnte ich auch ohne entspannt leben", sagt Franka Potente, die auch über ihre Krebserkrankung offen gesprochen hat. Im April 2023 wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt, den sie besiegt hat.