Vater von zwei Kindern Giovanni und Jana Ina Zarrella: Das ist über ihre 13-jährige Tochter bekannt Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Joyn Redaktion :newstime Zarrellas feiern Sohn Gabriel Videoclip • 58 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sänger Giovanni Zarrella und seine Ehefrau Jana Ina gelten als absolutes Promi-Traumpaar. Obwohl beide ihr Familienleben immer wieder mit ihren Fans teilen, werden ihre Kinder abseits des Medientrubels groß. Vor allem ihre Tochter wächst außerhalb des Rampenlichts auf. Trotzdem gibt es kleine Einblicke ins Leben der heute 13-Jährigen.

Seit mehr als 20 Jahren sind Giovanni Zarrella und Jana Ina skandalfrei verheiratet. Eine echte Seltenheit in der Medienlandschaft. Doch die beiden schaffen es seit zwei Jahrzehnten, ihre Liebe aufrechtzuhalten und ein glückliches Familienleben zu führen. 2008 wurde sie zum ersten Mal Eltern und damals sogar auf dem Weg zur Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Gabriel Bruno für die ProSieben-Sendung "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" von Kameras begleitet.

Giovanni Zarella bei "The Voice of Germany" Staffel 13 kannst du hier auf Joyn streamen

Die Zarrellas schützen ihre Tochter Seitdem sind die Zarrellas jedoch sehr viel zurückhaltender geworden, wenn es um ihre Kinder geht. 2013 kam die Tochter zur Welt, deren Name bis heute geheim gehalten wird. Auf Fotos oder in Videos ist sie höchstens von hinten oder nur teilweise zu sehen. Für das Ehepaar steht fest, dass ihre Kinder selbst entscheiden sollen, ob sie später einmal im Rampenlicht stehen möchten oder nicht. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn Jana Ina gelegentlich kleine Mutter-Tochter-Momente mit ihrer Community teilt. Dabei sind meist ganz normale Erlebnisse aus dem gemeinsamen Alltag zu sehen, wie sie auch in vielen anderen Familien stattfinden.

Make-up-Talent mit gerade einmal 13 Jahren Erst vor Kurzem überraschte Jana Ina ihre Follower:innen mit einem besonderen Video. Die 13-Jährige hatte ihre Mutter gefragt, ob sie sie schminken dürfe. Und Jana Ina sagte sofort zu. "Ich bin nicht professionell, aber das Endergebnis wird Bombe", kündigte die Teenagerin selbstbewusst an. Anschließend griff sie zu Bronzer, Mascara, Highlighter, Blush und weiteren Produkten und verpasste ihrer Mutter einen natürlichen Glow. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Jana Ina zeigte sich begeistert und beeindruckt vom Talent ihrer Tochter. Papa Giovanni kommentierte die gemeinsame Schmink-Aktion liebevoll mit den Worten: "Prinzessin & Königin zusammen". Auch wenn man nach wie vor weder Name noch Gesicht der 13-Jährigen weiß, zeigt der Clip die schöne Verbindung zwischen Mutter und Tochter. Statt Teeanger-Trouble à la "Mama, du bist so peinlich" wirkt die Beziehung herrlich harmonisch.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fast so groß wie die berühmte Mama Schon zuvor hatte Jana Ina einen seltenen Einblick in die Entwicklung ihrer Tochter gegeben. Während einer gemeinsamen Reise nach Brasilien entstand ein Video, das die damals 12-Jährige neben ihrer Mutter zeigte - beide fast gleich groß. Und Jana Ina misst rund 1,75 Meter. Ob die Zarrella-Tochter einmal in die Fußstapfen ihrer schönen Model-Mama treten wird? Gemeinsam reiste das Duo in die Heimat von Jana Ina, um Familie und Freund:innen zu besuchen.

Bruder Gabriel verfolgt einen ganz anderen Traum Während die Tochter ihre Leidenschaft offenbar im kreativen Bereich gefunden hat, schlägt das Herz ihres älteren Bruders Gabriel Bruno für den Fußball. Der Sohn von Giovanni und Jana Ina arbeitet an seiner sportlichen Karriere und steht beim VfB Stuttgart in der U19 unter Vertrag. Von ihm gibt es sogar gemeinsame Fotos mit seinen Eltern.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Familie steht an erster Stelle Vielleicht ist genau das das Geheimnis hinter dem anhaltenden Liebesglück der Zarrellas: die große Liebe und die gleiche Vorstellung von Familie. Ob Beauty-Tutorial, gemeinsame Reisen oder Unterstützung am Fußballplatz - bei Giovanni und Jana Ina spielt Familie die wichtigste Rolle. Trotz ihrer großen Bekanntheit gelingt es ihnen seit vielen Jahren, ihren Kindern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Gerade die Tochter wächst dadurch fernab des öffentlichen Interesses auf.