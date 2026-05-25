Eigentlich stehen in der Familie Zarrella Giovanni und Jana Ina im Rampenlicht, doch nun sorgt ihr Sohn Gabriel auf dem Fußballplatz für Aufmerksamkeit – und die stolzen Eltern feiern mit.

Normalerweise stehen die beiden selbst im Fokus - an diesem Wochenende stahl ihnen ihr Sohn jedoch die Show: Jana Ina Zarrella (49) und Giovanni Zarrella (48) erlebten einen echten Glamour-Moment mit ihrem Sohn Gabriel. Der 17-Jährige gewann mit der U19-Mannschaft des VfB Stuttgart den DFB-Pokal der Junioren.

Für das Spiel hatte sich der Sänger und Moderator mit seiner Frau unter die rund 8.000 Zuschaue:innen auf die Tribüne des Stadions in Potsdam gemischt. Gemeinsam fieberten sie dort bei dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit und feuerten ihren Sohn und sein Team leidenschaftlich an.

Stolzer Pokalsieger

Am Ende setzte sich der VfB mit einem 3:0-Sieg klar durch. Gleich nach dem Spiel schlossen die beiden ihren Sohn stolz in die Arme. Seit 2024 spielt er für die U19. Anfang dieses Jahres verlängerte er seinen Vertrag bei VfB Stuttgart um weitere zwei Jahre.

Nach dem Spiel teilte die stolze Mutter den Erfolg von Gabriel auch auf Instagram. "Ein sportliches und emotionales Wochenende geht zu Ende. Am Ende besteht das Leben aus Erinnerungen und unvergesslichen Momenten, die für immer im Herzen bleiben. Genau diese Tage sind es, die man niemals vergisst."