Beziehung der 2000er
Giovanni Zarrella früher: Seine Ex-Freundin war ein deutscher Pop-Star
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Giovanni und Jana Ina Zarrella gehören seit über zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands - zuvor war Giovanni mit einem anderen deutschen Star zusammen.
Giovanni Zarrella bei "The Voice of Germany"
Vor Jana Ina: Giovanni Zarrellas Beziehung mit einem "Popstars"-Star
Gemeinsame TV-Formate, drei Kinder, ein Leben vor der Kamera - das Bild, das sie nach außen zeichnen, wirkt makellos. Jana Ina Zarrella selbst brachte es zum Valentinstag auf Instagram auf den Punkt: "Immer noch wie zwei verliebte Teenager." Doch wer Giovannis Weg von Anfang an verfolgt hat, erinnert sich: Bevor er Jana Ina kennenlernte, war der Sänger und Moderator mit einem anderen Star zusammen.
Ihr Weg begann am selben Ort: der Castingshow "Popstars". Vanessa Petruo wurde 2000 durch das Format bekannt und zog als eines der Gründungsmitglieder in die Band No Angels ein - eine der erfolgreichsten deutschen Girlgroups überhaupt. Ein Jahr später wagte auch Giovanni Zarrella sein Glück in der Show. Mit Erfolg: Der damals 23-Jährige wurde in die Boygroup Bro'Sis gewählt, in der neben ihm unter anderem auch Ross Antony und Indira Weis waren.
In dieser Zeit lernten sich Zarrella und Petruo kennen. Die Funken sprühten, aus Bekanntschaft wurde Liebe. Die Jugendzeitschrift "Bravo" machte die Beziehung groß - das Paar zierte 2002 mehrfach das Cover des Teeniemagazins, begleitet von Schlagzeilen, die die Romanze feierten. Eine davon: "Unsere Liebe stirbt nie." Doch es sollte anders kommen.
In diesen Formaten kannst du Giovanni Zarrella auf Joyn sehen
Nach der Castingshow-Liebe: So verliefen die Wege von Giovanni Zarrella und Vanessa Petruo
Bereits wenige Monate später war die Beziehung beendet. Giovanni Zarrella lernte Jana Ina kennen, mit der er 2004 zusammenkam und ein Jahr später den Bund fürs Leben schloss. Das Paar bekam zunächst ein gemeinsames Reality-Format, dann ein weiteres zur Schwangerschaft - und blieb seitdem fester Bestandteil der deutschen Showlandschaft.
Vanessa Petruo versuchte sich zunächst nach ihrem Abgang bei den No Angels 2003 als Solokünstlerin zu etablieren. Mit der Single "Drama Queen" landete sie 2004 in den Top 15 der deutschen Charts, ein Jahr später folgte das Album "Mama Lilla Would" - ein Indie-Pop-Werk mit Soul- und Funk-Einflüssen, auf dem sie alle Stücke bis auf einen Klassiker selbst komponiert hatte. Auch als Synchronsprecherin war sie aktiv, lieh unter anderem Nani im Zeichentrickfilm "Lilo & Stitch" ihre Stimme. Eine nachhaltige Rückkehr ins Showbusiness gelang ihr jedoch nicht. 2014 zog sie schließlich endgültig einen Schlussstrich und gab öffentlich bekannt, künftig nicht mehr auftreten zu wollen.
Als die No Angels 2021 ihr Comeback feierten, blieb ihr Platz in der Besetzung daher folgerichtig leer. Auf Instagram erklärte sie damals: "Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt - ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf andere Weise auszudrücken."
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