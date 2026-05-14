Große Herausforderung
Kritik an ESC-Moderation: So gelassen reagieren Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski
Veröffentlicht:von Tina Lilian
Nach dem ersten Halbfinale des ESC 2026 ist das Moderationsduo ins Kreuzfeuer der sozialen Netzwerke geraten. Die Reaktionen fallen teils vernichtend aus – doch Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski bleiben angesichts der Kritik erstaunlich entspannt.
Nicht nur die Auftritte der Kandidat:innen sorgten beim ersten Halbfinale des "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien für Diskussionen. Auch Victoria Swarovski und Michael Ostrowski standen nach ihrer Moderation im Fokus: In sozialen Netzwerken hagelte es Kritik an dem Duo.
2. Halbfinale
"Harter Fremdscham" im 1. Halbfinale?
Auf Plattformen wie X und Reddit war demnach laut "Bild" unter anderem von "hartem Fremdscham" die Rede. Ein Nutzer schrieb laut "Focus": "Die Moderatoren wirken wie Roboter und lesen den Teletext noch dazu fast emotionslos vor."
Andere User:innen verteidigten die beiden Moderatoren wiederum. Victoria Swarovski erhielt dabei vor allem Lob für ihr flüssiges Englisch, Michael Ostrowski punktete bei einigen Zuschauer:innen mit seinem Französisch.
Verfolge den ESC live auf Joyn!
Moderatoren reagieren auf Kritik
Die Reaktionen ließen die beiden Moderatoren allerdings erstaunlich kalt. Einen Tag nach dem Halbfinale sagte Viktoria Swarovski laut "OE24" bei einer Pressekonferenz, angesprochen auf die Kritik: "Ich habe das gar nicht gesehen."
Die Moderatorin kennt kritische Kommentare bereits aus ihrem Job und ergänzte nüchtern: "Es wird immer jemanden geben, der jammert." Auch Michael Ostrowski, der seit Jahren mit einem "Bergdoktor"-Star liiert ist, zeigte sich unbeeindruckt vom Gegenwind. Seine Strategie im Umgang mit negativen Kommentaren formulierte er knapp: "Ich blende das aus."
Sarah Engels begeistert bei 1. Halbfinale
Während die Moderation kontrovers diskutiert wurde, erhielt ein anderer ESC-Auftritt deutlich mehr Zuspruch: Sarah Engels, die Deutschland in diesem Jahr mit dem Song "Fire" vertritt, stand bereits im ersten Halbfinale auf der Bühne. Zwar außer Konkurrenz – Deutschland ist als Teil der "Big Five" automatisch für das Finale qualifiziert –, doch ihr Auftritt überzeugte. Im Netz überwogen danach deutlich positive Reaktionen.
Alle ESC-Shows im Überblick
Mehr entdecken
"Ja, es stimmt!
Bestätigt: Amira Aly und Christian Düren erwarten ein Baby
Hollywoods neues Männerbild
Wie viel Talent wirklich in Timothée Chalamet steckt
"Ging von mir aus"
Liebes-Aus: So geht es Michelle und Eric Philippi nach der Trennung
Zweite Karriere als Science-Fiction-Star
Das machte Richard Dean Anderson nach dem "MacGyver"-Aus
Held mit Herz und Humor
Leonard Lansink privat: So hat er die Frau seines Lebens gefunden
Geschickte Selbstvermarktung
Isi Glück: So viel verdient die Malle-Millionärin pro Auftritt
Wo sind die Herrchen?
So verliefen die Karrieren der Ex-"Kommissar Rex"-Schauspieler
Modernes Liebesmodell
Isabell Horn spricht über ihre offene Beziehung
Große Veränderung
So sah "Wilsberg"-Star Leonard Lansink vor 40 Jahren aus