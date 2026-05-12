Beziehung der 2000er Giovanni Zarrella: Seine Ex-Freundin war ein deutscher Pop-Star Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Lars-Ole Grap Mit diesem Star war er Mal zusammen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer, IMAGO / Becker&Bredel

Giovanni und Jana Ina Zarrella gehören seit über zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands - zuvor war Giovanni mit einem anderen deutschen Star zusammen.

Giovanni Zarrella bei "The Voice of Germany" Staffel 13 von "The Voice of Germany" kannst du hier streamen

Vor Jana Ina: Giovanni Zarrellas Beziehung mit einem "Popstars"-Star Gemeinsame TV-Formate, drei Kinder, ein Leben vor der Kamera - das Bild, das sie nach außen zeichnen, wirkt makellos. Jana Ina Zarrella selbst brachte es zum Valentinstag auf Instagram auf den Punkt: "Immer noch wie zwei verliebte Teenager." Doch wer Giovannis Weg von Anfang an verfolgt hat, erinnert sich: Bevor er Jana Ina kennenlernte, war der Sänger und Moderator mit einem anderen Star zusammen. Ihr Weg begann am selben Ort: der Castingshow "Popstars". Vanessa Petruo wurde 2000 durch das Format bekannt und zog als eines der Gründungsmitglieder in die Band No Angels ein - eine der erfolgreichsten deutschen Girlgroups überhaupt. Ein Jahr später wagte auch Giovanni Zarrella sein Glück in der Show. Mit Erfolg: Der damals 23-Jährige wurde in die Boygroup Bro'Sis gewählt, in der neben ihm unter anderem auch Ross Antony und Indira Weis waren. In dieser Zeit lernten sich Zarrella und Petruo kennen. Die Funken sprühten, aus Bekanntschaft wurde Liebe. Die Jugendzeitschrift "Bravo" machte die Beziehung groß - das Paar zierte 2002 mehrfach das Cover des Teeniemagazins, begleitet von Schlagzeilen, die die Romanze feierten. Eine davon: "Unsere Liebe stirbt nie." Doch es sollte anders kommen.