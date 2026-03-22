"Hauptsache zusammen"
Giovanni Zarrella: So hatte sich Jana Ina ihr Date in Rom nicht vorgestellt
Aktualisiert:von spot on news
Diese Reise hatte sich Jana Ina Zarrella wohl anders vorgestellt: Mit Ehemann Giovanni ging es nach Rom. Dort fand sich die Moderatorin dann aber plötzlich an einem nicht ganz so romantischen Ort wieder.
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Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48) haben sich in den vergangenen Tagen einen City-Trip nach Rom gegönnt. In der italienischen Hauptstadt standen aber nicht nur romantische Spaziergänge und Restaurantbesuche auf dem Programm, wie die Moderatorin mit einem humorvollen Video verriet.
Zarrellas im Fußballstadion
Darin ist zu sehen, wie Giovanni Zarrella seiner Frau die Reise schmackhaft macht: "Wollen wir was ganz Romantisches machen? Mit ganz viel Amore?" Daraufhin freut sie sich auf die Zeit nur zu zweit in Italien. Dazu erscheinen die Worte "Du sagst Ja zu einem romantischen Date in Rom..." bevor das Paar im Fußballstadion von AS Roma zu sehen ist.
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Während der 48-Jährige seiner Lieblingsmannschaft zujubelt, blickt Jana Ina Zarrella genervt in die Kamera. "Hauptsache zusammen, stimmt's?", kommentierte sie den Clip mit einem Zwinker-Smiley.
"Unser Date war perfetto"
Der Entertainer hat einen engen Bezug zu der Mannschaft. Von 1992 bis 1994 kickte er sogar selbst in der Jugend der AS Rom. Wie Ehefrau Jana Ina in ihrer Instagram-Story zeigte, durfte sie sich aber doch noch über einige Momente außerhalb des Stadions und "la dolce vita" freuen.
Das Paar genoss einen luxuriösen Aufenthalt in einem Hotel im Herzen der Stadt, besichtigte die beeindruckende Piazza Colonna, bummelte durch die Einkaufsstraße Via del Corso und gönnte sich einen leckeren Ristretto. "Amore, unser Date war perfetto", schwärmte die 49-Jährige zum Schluss sogar und hielt auf italienisch fest, dass das Leben doch schön sei.
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