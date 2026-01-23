Das ist der Grund
"Alles andere als leicht gefallen": Giovanni Zarrella muss "The Voice" 2026 absagen
Veröffentlicht:von spot on news
Giovanni Zarrella wird 2026 nicht als Coach bei "The Voice of Germany" dabei sein. Die Gründe für seine Absage gab der Musiker und Moderator in einem Interview bekannt.
"The Voice of Germany" startet für gewöhnlich im Herbst. Bewerbungen werden bereits entgegengenommen. Wer dieses Jahr nicht auf einem der roten Coach-Stühle Platz nehmen wird, ist Sänger und Moderator Giovanni Zarrella. Der Ehemann von Jana Ina Zarrella musste absagen, obwohl er das Angebot bekommen hat, in die Show zurückzukehren.
Giovanni Zarrella über "The Voice"-Absage: "Alles andere als leicht gefallen"
2023 war Zarrella Teil der 13. Staffel. Er nahm neben Shirin David, Ronan Keating sowie den Brüdern Bill und Tom Kaulitz Platz. Am Ende gewann das Team der Kaulitz-Zwillinge mit Malou Lovis Kreyelkamp. Die Absage für 2026 sei ihm "alles andere als leichtgefallen", gab der Moderator im Interview mit "Bild" nun an. "Umso mehr hoffe ich, dass sich 2027 wieder die Möglichkeit ergibt, zu 'The Voice of Germany' zurückzukehren." Doch warum hat der Moderator abgesagt?
"Da sich einige Produktionstermine mit denen der 'Giovanni Zarrella Show' überschnitten haben, blieb mir leider keine andere Möglichkeit", erklärte der 47-Jährige der Zeitung. Seine eigene ZDF-Sendung wolle er "immer verantwortungsvoll mit voller Kraft, Zeit und Leidenschaft ausfüllen" und sie habe "selbstverständlich immer Priorität". Die Aufgabe als "The Voice of Germany"-Coach könne man "nur ehrlich erfüllen, wenn man sich zu einhundert Prozent einbringt und sich die dafür nötige Zeit nimmt".
Neue Staffel "The Voice Kids" steht in den Startlöchern
Vor dem Original kehrt nun erst einmal das Spin-off "The Voice Kids" mit neuen Folgen zurück. Die neue Staffel startet am Samstag, 14. Februar, in Sat.1 und kostenfrei auf Joyn. Wie gewohnt beginnt die Show mit den Blind Auditions. Die Coaches sind Heiko und Roman Lochmann, Alvaro Soler, Michael Patrick Kelly und Leony. Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj.
