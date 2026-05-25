Schlagabtausch "Glücklicher ohne": Neue Eskalation zwischen Yeliz Koc und Natascha Ochsenknecht Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. Zwischen Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc kommt es auf Instagram zum Schlagabtausch. Bild: Imago Images / Gartner | Imago Images / Reichwein

Zwischen der Familie Ochsenknecht und Yeliz Koc kehrt keine Ruhe ein. Nach einer Instagram-Fragerunde flammt der Konflikt erneut auf. Beide Seiten finden deutliche Worte füreinander.

In einer Instagram-Fragerunde am Pfingstsonntag wurde Yeliz Koc über ihre Beziehung zu Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht und dessen Familie befragt. Dazu schrieb die 32-Jährige in einer Instagram-Story:

Aktuell keinen Kontakt. Dieses Hin und Her tut auch niemandem mehr gut.

Kontakt zu Natascha Ochsenknecht "pausiert" In einer weiteren Story stellt sie klar, dass sie Jimmy Blue den Kontakt zur gemeinsamen Tochter Snow Elanie "niemals verbieten" würde. "Er kann immer kommen und sie sehen." Den Kontakt zu Jimmys Mutter Natascha Ochsenknecht habe sie allerdings pausiert. Als Begründung führte sie an: "Selbst als alles gut war, wurde schlecht über mich gesprochen. Macht man einfach nicht." Yeliz behauptet zudem, dass sie von der Familie bewusst ausgegrenzt werde und diese sie bei Familienurlauben nicht dabeihaben wolle. "Man schickt meiner Mutter Geburtstagseinladungen, aber nicht mir", schreibt Yeliz weiter. Besonders fies ist dieser Vorwurf: Sie sei im Handy unter "Voldemort" eingespeichert.

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Unterm Strich lebten sie und ihre Tochter Snow "besser, glücklicher und gesünder ohne", so das Fazit der 32-Jährigen. Doch damit ist das Kapitel nicht beendet – im Gegenteil.

Natascha Ochsenknecht reagiert Kurz darauf meldete sich Natascha Ochsenknecht zu Yeliz’ Storys auf Instagram zu Wort. "Anscheinend braucht man wieder Aufmerksamkeit und trägt persönliche Themen erneut auf dem Rücken eines Kindes aus", schrieb Natascha Ochsenknecht.

Das Verhältnis zu Yeliz sei nie komplett zur Ruhe gekommen, bestätigt sie – doch sie habe sich immer Kontakt zu ihrer Enkeltochter gewünscht. Als sie die kleine Snow jedoch besuchen wollte, sei ihr gesagt worden, dass "es gerade nicht passt". Und das sei "nicht nur bei mir so" gewesen. Daraufhin habe sie sich zurückgezogen, um Ruhe einkehren zu lassen – doch nun fange der "Kindergarten zum hundertsten Mal von vorne an".