Liebe fürs Leben "Heute fängt mein neues Leben an": Diese Frau ist Götz Schuberts große Liebe Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Seit 1990 sind Götz Schubert (l.) und seine Frau Simone Witte (r.) verheiratet. Bild: Panthermedia; IMAGO / Marja

Im ARD-Film "Heute fängt mein neues Leben an" spielt Götz Schubert einen Ehemann, dessen Beziehung vor einer Herausforderung steht. Privat hat der Schauspieler sein Glück längst gefunden: Simone Witte begleitet ihn bereits seit den Achtzigerjahren durchs Leben - und kennt das Geheimnis ihrer langen Liebe.

Götz Schubert gehört seit Jahrzehnten zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Der 1963 in Pirna geborene Schauspieler feierte 1989 mit der Filmsatire "Zwei schräge Vögel" seinen Durchbruch und stand seitdem für mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Einem breiten Publikum ist er vor allem als Görlitzer Kommissar Burkhard "Butsch" Schulz bekannt, den er seit 2016 an der Seite von Yvonne Catterfeld in der ARD-Krimireihe "Wolfsland" spielt. Doch während seine Karriere Fahrt aufnahm, war die Frau, mit der er bis heute durchs Leben geht, längst an seiner Seite.

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Götz Schubert und Simone Witte heirateten 1990 Kennengelernt hatten sich Götz Schubert und Simone Witte lange vor seinem großen Durchbruch. Bereits in den Achtzigerjahren begegneten sie sich an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Auch Witte zog es damals vor die Kamera. Sie übernahm unter anderem Rollen in "Letzte Liebe", "Der Liebesdienst" und "Wie die Alten sungen …". Aus der Begegnung während der gemeinsamen Ausbildungszeit wurde eine Liebe fürs Leben. 1990 gaben sich Götz Schubert und Simone Witte das Jawort. Besonders kitschig ging es dabei offenbar nicht zu. Den Heiratsantrag bezeichnete das Paar Jahre später im Gespräch mit "Bunte" als ganz "unromantisch". Auch die Hochzeit selbst fiel eher ungewöhnlich aus. "Das Papier hat auch nichts verändert. Es war eine kleine Feier und ich trug Schwarz", erinnerte sich Witte im Interview. Inzwischen sind die beiden seit rund 36 Jahren verheiratet - und aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor. Sohn Victor ist heute als Schriftsteller tätig. Tochter Charlotte folgte ihren Eltern beruflich und wurde Schauspielerin.

Simone Witte setzte ihre Karriere zugunsten der Familie aus Als die Kinder noch klein waren, traf Simone Witte eine Entscheidung: Sie zog sich beruflich zurück und blieb zunächst zu Hause, um für Victor und Charlotte da zu sein.

Es hätte mir das Herz gebrochen, sie so früh abzugeben. Simone Witte

Später kehrte Witte in ihren Beruf zurück. Heute arbeitet sie am Atze Musiktheater in Potsdam. Götz Schubert setzte derweil seine Karriere vor der Kamera fort. Der 1963 in Pirna geborene Schauspieler wirkte über die Jahre in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Zu seinen bekannten Arbeiten zählen unter anderem "Der Staat gegen Fritz Bauer", "Alles was recht ist" und "Die Besteigung des Chimborazo".

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