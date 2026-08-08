Liebe fürs Leben
"Heute fängt mein neues Leben an": Diese Frau ist Götz Schuberts große Liebe
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Im ARD-Film "Heute fängt mein neues Leben an" spielt Götz Schubert einen Ehemann, dessen Beziehung vor einer Herausforderung steht. Privat hat der Schauspieler sein Glück längst gefunden: Simone Witte begleitet ihn bereits seit den Achtzigerjahren durchs Leben - und kennt das Geheimnis ihrer langen Liebe.
Götz Schubert gehört seit Jahrzehnten zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Der 1963 in Pirna geborene Schauspieler feierte 1989 mit der Filmsatire "Zwei schräge Vögel" seinen Durchbruch und stand seitdem für mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Einem breiten Publikum ist er vor allem als Görlitzer Kommissar Burkhard "Butsch" Schulz bekannt, den er seit 2016 an der Seite von Yvonne Catterfeld in der ARD-Krimireihe "Wolfsland" spielt. Doch während seine Karriere Fahrt aufnahm, war die Frau, mit der er bis heute durchs Leben geht, längst an seiner Seite.
"Heute fängt mein neues Leben an" im ARD-Livestream auf Joyn
Götz Schubert und Simone Witte heirateten 1990
Kennengelernt hatten sich Götz Schubert und Simone Witte lange vor seinem großen Durchbruch. Bereits in den Achtzigerjahren begegneten sie sich an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Auch Witte zog es damals vor die Kamera. Sie übernahm unter anderem Rollen in "Letzte Liebe", "Der Liebesdienst" und "Wie die Alten sungen …".
Aus der Begegnung während der gemeinsamen Ausbildungszeit wurde eine Liebe fürs Leben. 1990 gaben sich Götz Schubert und Simone Witte das Jawort. Besonders kitschig ging es dabei offenbar nicht zu. Den Heiratsantrag bezeichnete das Paar Jahre später im Gespräch mit "Bunte" als ganz "unromantisch".
Auch die Hochzeit selbst fiel eher ungewöhnlich aus. "Das Papier hat auch nichts verändert. Es war eine kleine Feier und ich trug Schwarz", erinnerte sich Witte im Interview. Inzwischen sind die beiden seit rund 36 Jahren verheiratet - und aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor. Sohn Victor ist heute als Schriftsteller tätig. Tochter Charlotte folgte ihren Eltern beruflich und wurde Schauspielerin.
Simone Witte setzte ihre Karriere zugunsten der Familie aus
Als die Kinder noch klein waren, traf Simone Witte eine Entscheidung: Sie zog sich beruflich zurück und blieb zunächst zu Hause, um für Victor und Charlotte da zu sein.
Es hätte mir das Herz gebrochen, sie so früh abzugeben.
Später kehrte Witte in ihren Beruf zurück. Heute arbeitet sie am Atze Musiktheater in Potsdam.
Götz Schubert setzte derweil seine Karriere vor der Kamera fort. Der 1963 in Pirna geborene Schauspieler wirkte über die Jahre in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Zu seinen bekannten Arbeiten zählen unter anderem "Der Staat gegen Fritz Bauer", "Alles was recht ist" und "Die Besteigung des Chimborazo".
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Das ist ihr Rezept für eine lange Ehe
Mehrere Jahrzehnte gemeinsam durchs Leben zu gehen, bedeutet allerdings nicht, dass immer alles reibungslos läuft. Götz Schubert und Simone Witte haben nach eigenen Angaben mit der Zeit gelernt, besser mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen. "Man muss am anderen interessiert bleiben und darf sich nicht gehen lassen, nur weil man sich so gut kennt. Wir haben mit den Jahren gelernt, uns schneller zu versöhnen", erklärte das Paar. Während bei ihnen zwar keine Teller durch die Wohnung geflogen seien, hätten Streitigkeiten früher durchaus dazu geführt, dass sie sich tagelang beleidigt gegenüberstanden.
Mit den Jahren fanden sie offenbar einen anderen Umgang damit. Und noch etwas scheint für ihre Beziehung entscheidend zu sein: Veränderung. "Wenn es ein Geheimnis unserer Beziehung gibt, dann dass sich die äußeren und inneren Umstände immer wieder geändert haben. Dazu bedarf es keiner Weltreise. Manchmal reicht es, vom Haus in eine Wohnung zu ziehen."
Gerade solche Veränderungen können nach Ansicht des Paares dafür sorgen, dass man auch nach vielen gemeinsamen Jahren neue Seiten am anderen entdeckt. Eine Haltung, mit der Götz Schubert und Simone Witte inzwischen auf eine gemeinsame Geschichte von mehr als drei Jahrzehnten Ehe zurückblicken können.
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