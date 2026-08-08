Mit ihm wird's lustig! Özcan Cosar: Sein bewegtes Leben als Comedian, Breakdance-Meister und Vater Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Martin Meyer Wo er hinkommt, sorgt er für Lacher: Özcan Cosar ist einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Bild: IMAGO / BOBO

Sein Lebenslauf ist voller Überraschungen: Özcan Cosar probierte jede Menge aus, bevor er Comedian wurde. Zeitungsjunge, Breakdancer und Zahnarzthelfer sind nur einige seiner Stationen.

Vom Breakdance-Meister zum Comedian Özcan Cosar wird 1981 geboren und wächst in Stuttgart auf. Seine erste große Leidenschaft ist Breakdance. In den 90er-Jahren gründet er mit seinen Freunden eine eigene Breakdance-Crew, nimmt an zahlreichen Wettbewerben teil und unterrichtet selbst. 2000 gewinnt er bei der Deutschen Meisterschaft. Bevor er Comedian wird, versucht er sich in einigen Berufen. Zuerst als Zeitungsjunge, 2000 wird er Zahnarzthelfer und 2005 beginnt er ein Sportstudium mit dem Ziel, Sportlehrer zu werden. Daneben arbeitet er im Gastro-Bereich und übernimmt einige Moderationen, zum Beispiel bei der Spielemesse Games Convention.

Özcan Cosars Comedy-Durchbruch 2008 folgt dann Cosars erster Stand-up-Comedy-Auftritt in Stuttgart. Auf der Bühne gefällt es ihm und er tritt auch noch im Theaterhaus Stuttgart auf. Sein Durchbruch als Comedian folgt 2012. Mit seinem ersten Solo "Adam & Erdal - Der Unzertrennliche" bekommt er viel Aufmerksamkeit und gewinnt eine ganze Reihe von Comedy-Wettbewerben wie den Trierer Comedy Slam und den Comedy Clash Stuttgart. 2013 bekommt er den Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Im folgenden Jahr hat er seinen ersten großen Fernsehauftritt bei "TV total". Es folgen mehrere Solo-Programme und deutschlandweite Tourneen. Als einer der Spitzen-Comedians des Landes ist er regelmäßiger Gast in zahlreichen Comedy-Shows und gewinnt zusammen mit Bastian Biehlendörfer bei "Schlag den Star". Die beiden haben seit 2019 den gemeinsamen Podcast "Bratwurst und Baklava". Darauf aufbauend folgte 2024 das Comedy-Format "Bratwurst & Baklava – Die Show" auf ProSieben.

Frau, Kinder und ein Verlust Sein Privatleben hält Özcan Cosar zum größten Teil aus der Öffentlichkeit heraus. Einige Fakten sind allerdings bekannt. 2011 lernte er seine Frau Neslihan kennen. Gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten" berichtete er von Hindernissen beim Dating: "Ihre Eltern sind türkische Kurden. Die sagten zu mir: 'Neslihan ist eine Rose - und man muss sie auch so behandeln.' Deshalb durften wir uns oft wochenlang nicht sehen". Das hielt die beiden aber nicht davon ab, 2012 zu heiraten und zwei Kinder zu bekommen. Cosars Sohn und seine Tochter sind vereinzelt auch Thema seiner Comedy. 2022 macht Özcan Cosar eine harte Zeit durch, als sein Vater Musa stirbt. Auf seiner Website widmet der Comedian seinem Vater einige rührende Worte voller Dankbarkeit: "Du hast mir das Lachen, die Liebe und die Leichtigkeit im Leben gelehrt. Du warst meine Muse, Inspiration und das beste Vorbild auf allen Ebenen. Du wolltest Künstler werden, doch hast deinen Traum aufgegeben, um hart zu arbeiten und uns alles zu ermöglichen. Nun leben wir unsere Träume und tragen dich dabei in unseren Herzen. Ich liebe Dich.“