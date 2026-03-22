Mit 54 Jahren gestorben Im Schlaf gestorben: "Buffy"-Star Nicholas Brendon ist tot Aktualisiert: Vor 1 Stunde von spot on news Nicholas Brendon ist vor allem durch seine Rolle in "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannt geworden. Bild: Imago Images / Newscom World

Der US-amerikanische Schauspieler Nicholas Brendon wurde nur 54 Jahre alt. Wie seine Familie bekannt gab, ist der "Buffy"-Star am Freitag im Schlaf gestorben.

Nicholas Brendon (1971-2026), der in der Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" die Rolle des Xander Harris spielte, ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag in einem Statement auf Instagram mit. Auch die Todesursache veröffentlichten sie.

Familie würdigt auch sein Schaffen als Künstler "Mit tiefem Schmerz geben wir den Tod unseres Bruders und Sohnes Nicholas Brendon bekannt. Er ist im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben", schrieb seine Familie in dem Beitrag und betonte, dass "die meisten Menschen Nicky für seine Arbeit als Schauspieler und für die Charaktere kennen, die er im Laufe der Jahre zum Leben erweckt hat". In den vergangenen Jahren habe er aber auch seine "Leidenschaft für Malerei und Kunst entdeckt". Er sei "leidenschaftlich, sensibel und unaufhörlich vom Schaffensdrang getrieben" gewesen. "Diejenigen, die ihn wirklich kannten, verstanden, dass seine Kunst eines der reinsten Spiegelbilder seines Wesens war", hießt es weiter. "Es ist kein Geheimnis, dass Nicholas in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen hatte, aber er nahm Medikamente und befand sich in Behandlung, um seine Diagnose zu bewältigen, und er war zum Zeitpunkt seines Todes optimistisch, was die Zukunft betraf."

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"Werde immer an dich denken" Hommage von Alyson Hannigan

Nicholas Brendon spielte von 1997 bis 2003 in der beliebten Vampirserie an der Seite von Kolleginnen und Kollegen wie Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter, David Boreanaz, Seth Green, Anthony Stewart Head und Alyson Hannigan. Später fiel er durch diverse Vorfälle auf. Er litt an Alkohol- und Drogenproblemen und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2015 wurde er mehrfach wegen Gewaltausbrüchen festgenommen. Auch die Gesundheit machte ihm zu schaffen: Im Jahr 2022 gab Brendon bekannt, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte und anschließend die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers erhielt. Der Schauspieler litt außerdem unter dem Cauda-equina-Syndrom, weshalb er sich mehreren Wirbelsäulenoperationen unterziehen musste. Co-Star Alyson Hannigan (51), die in allen sieben Staffeln von "Buffy" die Rolle der Willow Rosenberg spielte, teilte auf ihrem Instagram Account ein gemeinsames Bild aus Staffel 6 der Serie. "Mein lieber Nicky, danke für all die Jahre voller Lachen, Liebe und Dodgers", schrieb sie zu dem Foto. "Ich werde immer an dich denken, wenn ich einen Schaukelstuhl sehe. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden."

Viele Gastrollen Nicholas Brendon, dessen Zwillingsbruder Kelly Donovan ebenfalls Schauspieler ist, wirkte auch in Gastrollen in weiteren bekannten Serien mit, darunter "Criminal Minds", "Private Practice", "Eine schrecklich nette Familie" und "Kitchen Confidential". Seine letzte Rolle hatte er 2021 im Film "Wanton Want".