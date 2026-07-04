Ein zu früher Abschied
"Inga Lindström"-Star Marion Mitterhammer: Dieser Regisseur war die Liebe ihres Lebens
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Ob in der ZDF-Reihe "Inga Lindström", in "Sturm der Liebe" oder zahlreichen Filmproduktionen - Marion Mitterhammer hat sich mit ihrer Vielseitigkeit einen Namen gemacht. Privat fand sie ihr großes Glück mit dem renommierten Regisseur und Kameramann Hans-Günther Bücking. Seine Liebe prägte ihr Leben nachhaltig, bis zu seinem Tod im Frühjahr 2025.
Die Geschichte der beiden begann dort, wo sich ihre beruflichen Wege kreuzten: am Set des Films "Die Tänzerin - Lebe deinen Traum". Während Marion Mitterhammer vor der Kamera stand, war Hans-Günther Bücking als Regisseur tätig. Aus der Zusammenarbeit entwickelte sich schnell eine enge persönliche Verbindung.
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Liebe am Filmset
Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 arbeiteten Marion Mitterhammer und Hans-Günther Bücking immer wieder gemeinsam an Filmprojekten. So standen sie unter anderem für "Vanessa" sowie die Komödie "Lotti oder der etwas andere Heimatfilm" zusammen hinter und vor der Kamera.
Zuletzt verwirklichte das Paar den österreichischen Spielfilm "Taktik", bei dem beide sowohl am Drehbuch beteiligt waren als auch gemeinsam Regie führten. Die Verbindung aus Privatleben und kreativer Zusammenarbeit machte ihre Partnerschaft zu etwas Besonderem.
Hans-Günther Bücking galt zudem als einer der angesehensten Kameramänner Deutschlands. Im Laufe seiner Karriere wirkte er an zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kamerapreis und dem Deutschen Filmpreis.
Klang der Sehnsucht
Abschied nach schwerer Krankheit
Im April 2025 starb Hans-Günther Bücking im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit. Marion Mitterhammer hatte ihren Ehemann zuvor über zwei Jahre zu Hause gepflegt. Der Verlust bedeutete für die Schauspielerin einen tiefen Einschnitt.
Kurz vor ihrem 60. Geburtstag sprach sie mit Kurier TV offen darüber, wie sehr sich ihr Leben verändert habe. Auf die Frage nach ihrem Befinden antwortete sie: "Es geht mir, glaube ich, den Umständen entsprechend ganz gut." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass der Trauerprozess noch lange nicht abgeschlossen sei und sie weiterhin lerne, mit der neuen Lebenssituation umzugehen.
Ein neuer Blick auf das Leben
Die Schauspielerin sagt, dass sie heute bewusster lebt als früher. Nach den belastenden vergangenen Jahren sei ihr klar geworden, wie kostbar gemeinsame Zeit und zwischenmenschliche Beziehungen sind. "Man ist sicherlich nach so einem Ereignis, glaube ich, nicht mehr derselbe Mensch. Also, ich spüre eine große Veränderung. Ich habe gemerkt, dass ich sehr auf mich aufpassen muss und darauf achten muss, mit wem und wo ich meine Zeit verbringe und worüber ich nachdenke, was ich höre. Es ist alles noch kostbarer geworden, weil ich einfach kapiert habe, irgendwann ist es vorbei", so die Schauspielerin gegenüber Kurier TV.
Die Erinnerungen an Hans-Günther Bücking bleiben dabei ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Aus einer zufälligen Begegnung am Filmset wurde eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die weit über die gemeinsame Arbeit hinausging. Für Marion Mitterhammer war der vielfach ausgezeichnete Regisseur nicht nur ihr kreativer Partner, sondern die große Liebe ihres Lebens.
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