Familienbande
Jasmin Schwiers privat: Dieser Mann bringt sie seit Jahren zum Lachen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Seit ihrer Jugend steht Jasmin Schwiers vor der Kamera und dreht fürs deutsche Fernsehen. Ihr Leben teilt sie mit einem Mann, der selbst Bühnen und Bildschirme kennt - und heute vor allem als Comedian für Lacher sorgt. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.
So wurde Jasmin Schwiers berühmt
Für Jasmin Schwiers beginnt die Schauspielkarriere ungewöhnlich früh. Die gebürtige Eupenerin wächst im deutschsprachigen Ostbelgien auf und wird bereits als Zehnjährige bei einer Kindertheateraufführung entdeckt.
1997 steht sie erstmals für das TV-Drama "Die Nacht der Nächte - School's Out" vor der Kamera. Nur ein Jahr später folgt die Rolle, die sie einem breiten Publikum bekannt macht: In der Serie "Ritas Welt" spielt Schwiers die Tochter von Rita Kruse, verkörpert von Gaby Köster.
Noch bevor sie die Schule beendet, sammelt die junge Schauspielerin zahlreiche Dreh-Erfahrungen. Es folgen Kino- und Fernsehproduktionen, darunter "NVA", mehrere "Tatort"-Folgen, "König Drosselbart", "Marie Brand", "Der Alte" und später die ARD-Reihe "Die Füchsin". Auch in "Klara Sonntag" ist sie zu sehen. Zudem gehört der Kinofilm "Das Kanu des Manitu" zu ihren neueren Projekten.
Jasmin Schwiers bei der SWR-Show "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause"
Jasmin Schwiers und Jan van Weyde sind Sofa so good
Jasmin Schwiers und Jan van Weyde lernen sich 2004 kennen
Während Jasmin Schwiers beruflich immer stärker Fuß fasst, tut sich 2004 auch privat einiges. Sie lernt Jan van Weyde kennen. Der arbeitet damals ebenfalls vor der Kamera und moderiert unter anderem das Magazin "Interaktiv" beim Musiksender Viva. Später übernimmt er in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die Rolle des Xaver Steindle. Die unterschiedlichen Karrierewege innerhalb derselben Branche waren allerdings nicht immer einfach. Rückblickend erzählte van Weyde auf seiner Homepage:
Als ich noch als Schauspieler gearbeitet habe, gab es schon ein gewisses Gefälle. Als Soap-Darsteller wurde ich eher belächelt.
Er ergänzt: "Bei Veranstaltungen war ich das 'Plus eins'. Aber ich habe Jasmin immer alles von Herzen gegönnt und sie nie direkt spüren lassen, wenn ich frustriert war.“ Aus der Beziehung wird schließlich eine Ehe. 2009 geben sich Jasmin Schwiers und Jan van Weyde das Jawort.
Jan van Weyde findet seinen Platz in der Comedy
Während Jasmin Schwiers längst fest im deutschen Film- und Fernsehgeschäft etabliert ist, schlägt ihr Mann beruflich einen anderen Weg ein und widmet sich zunehmend der Comedy. Gleichzeitig verändert sich auch das gemeinsame Privatleben: 2014 kommt die erste Tochter des Paares zur Welt. Fünf Jahre später macht eine zweite Tochter das Familienglück komplett.
Diese Komödien mit Jasmin Schwiers gibt's auf Joyn
Damit verändert sich auch der Rhythmus zu Hause. Zwischen Dreharbeiten, Bühnenauftritten, Terminen und Familienleben bleibt nicht immer viel Raum für Zweisamkeit. Jasmin Schwiers beschrieb gegenüber der "Bunte" den turbulenten Alltag 2023 sehr offen:
Wir haben ein Kind in der Wutphase und eines in der Wackelzahn-Pubertät.
Und weiter: "Die lieben sich, verstehen sich fantastisch, aber zoffen sich natürlich auch. Um auf beide gleichwertig einzugehen, braucht man Zeit. Da bleibt nicht viel für sich selbst oder die Partnerschaft." Kleine Auszeiten bekommen dadurch einen besonderen Stellenwert. Jan van Weyde erzählte über einen gemeinsamen Urlaub: "Neulich haben wir uns ein Wellnesswochenende gegönnt und letztes Jahr sogar eine Woche Urlaub zu zweit."
Das erste Mal seit acht Jahren. Oma sei Dank! Herrlich!
Auch gemeinsam stehen Jasmin Schwiers und ihr Mann vor der Kamera
Beruf und Privatleben überschneiden sich bei den beiden gelegentlich. Für die zweite Staffel von "Binge Reloaded" standen Jasmin Schwiers und Jan van Weyde erstmals gemeinsam vor der Kamera. Die Vorbereitung fiel damals mitten in die Zeit der Pandemie. Schwiers erzählte gegenüber "Bild": "Auf den Dreh haben wir uns vorbereitet, als noch Lockdown und Homeschooling war."
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Wir haben Gott sei Dank ein Büro, in das man sich zurückziehen kann. Das war die Rettung.
Heute lebt das Paar mit seinen beiden Töchtern in Köln. Während Jasmin Schwiers weiterhin regelmäßig für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera steht, bringt Jan van Weyde sein Publikum auf Comedy-Bühnen zum Lachen. Zwei Bühnen, ein Familienalltag.
Mehr entdecken
Finale im September
Andy Borg mit bewegenden Worten zum Aus von "Immer wieder sonntags"
Ein Fußball-Fan auf Abwegen
Nach Hypnose: Matthias Killing wird plötzlich zum BVB-Fan
Karriere startete in den 1980ern
Vor "Die Kanzlei": So sah Sabine Postel in jungen Jahren aus
Interview
"Nord Nord Mord"-Star Oliver Wnuk über seine Patchwork-Familie
GZSZ-Star im Porträt
"Hatte einfach Lust auf was Neues": Die eiskalte Seitensprung-Beichte von Raúl Richter
Vom Playmate zur Reality-Siegerin
Single oder vergeben? Das ist über das Liebesleben von Reality-Star Julia Römmelt bekannt
Reality-Star im Porträt
Ihre Karriere begann mit einer TV-Sünde: Was du über Emma Fernlund wirklich wissen musst
Privatleben
Auf Distanz: Oliver Korittke wohnt getrennt von Freundin & Kind
Klare Ansage
"Schrecklich und schade": Andy Borg rechnet mit Entwicklung in der Musik-Branche ab