Ruhestand beendet
Jens Atzorn: Sein berühmter Vater prägte die deutsche TV-Geschichte - und feiert jetzt sein Comeback
Veröffentlicht:von Johanna Grauthoff
Ob als Lehrer, Pfarrer oder "Tatort"-Kommissar: Robert Atzorn gehörte jahrzehntelang zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Nun steht der Schauspieler überraschend wieder vor der Kamera - gemeinsam mit seinem Sohn Jens Atzorn.
Wer Jens Atzorn kennt, kennt auch den berühmten Nachnamen. Denn der Schauspieler stammt aus einer echten TV-Familie: Er ist der Sohn von Robert Atzorn und Angelika Hartung. Während Jens Atzorn heute selbst regelmäßig in zahlreichen Filmen und Serien wie "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" oder "Lena Lorenz" zu sehen ist, schrieb sein Vater bereits lange zuvor deutsche Fernsehgeschichte.
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Gretas Hochzeit
Robert Atzorns Weg zum Publikumsliebling
Bevor Robert Atzorn zu einem der bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands wurde, sammelte er zunächst Erfahrungen am Theater, ehe er ab den 1980er-Jahren vor allem im Fernsehen Karriere machte.
Einem breiten Publikum wurde er 1988 mit der ARD-Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer" bekannt. Darin spielte er den Geistlichen Hermann Wiegandt - eine Rolle, die ihn schnell zu einem beliebten Fernsehgesicht machte.
Seinen endgültigen Durchbruch feierte er jedoch mit der ZDF-Serie "Unser Lehrer Doktor Specht". Zwischen 1992 und 1999 war er dort in der Hauptrolle zu sehen. Die Serie entwickelte sich schnell zu einem großen Erfolg und machte Atzorn zu einem der prägendsten TV-Stars der 1990er-Jahre.
Schau dir Robert Atzorn in seinen Anfängen vor der Kamera auf Joyn an
Erfolg als TV-Ermittler
Auch im Krimi-Genre hinterließ der Schauspieler deutliche Spuren. Von 2001 bis 2008 ermittelte er als Hamburger "Tatort"-Kommissar Jan Casstorff. Gemeinsam mit seinen Kolleg:innen Tilo Prückner und Julia Schmidt stand er für insgesamt 15 Fälle vor der Kamera.
Mit seiner ruhigen und ernsten Spielweise prägte er eine ganze Generation deutscher Fernsehkrimis. Nach seinem Abschied vom "Tatort" übernahm er später außerdem eine Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord".
Schauspielerei liegt in der Familie
Dass die Schauspielerei bei den Atzorns Familiensache ist, zeigte sich schon früh. Bereits 2004 stand Robert Atzorn mit seinen Söhnen Jens und Daniel für den Film "Das Kommando" vor der Kamera. Für Daniel Atzorn war es damals sogar das Schauspieldebüt.
Vor allem Jens Atzorn konnte sich später erfolgreich im deutschen Fernsehen etablieren. Bekannt wurde er unter anderem durch zahlreiche Rollen in beliebten TV-Produktionen - Vor allem durch seine Rolle in der beliebten ZDF-Serie "Lena Lorenz"- in der Atzorn nach 5 Jahren auf dramatische Weise ausgestiegen ist.
Schau dir Jens Atzorn in "Der Bulle und das Biest" an
Robert Atzorn zog sich aus dem Fernsehen zurück
Nach rund 50 Jahren im Schauspielgeschäft erklärte Robert Atzorn 2017 überraschend sein Karriereende. Damals machte er deutlich, dass er sich künftig ganz auf sein Privatleben konzentrieren wolle.
"Für mich ist das Kapitel einfach beendet. Ich habe 50 Jahre gearbeitet. Es gibt auch noch etwas anderes im Leben - meine Familie, meine Enkel. Ich möchte nicht auf der Bühne oder vor der Kamera sterben. Jetzt ist es genug", sagte er im "Bild"-Interview.
Mit einer Folge von "Nord Nord Mord" war Anfang 2018 schließlich sein letzter Fernsehauftritt zu sehen. Auch später betonte Atzorn mehrfach, dass eine Rückkehr für ihn eigentlich ausgeschlossen sei. 2020 sagte er dem Magazin "Gala":
Auf keinen Fall. Das mache ich nicht mehr.
Überraschendes Comeback mit seinem Sohn
Umso größer dürfte nun die Überraschung für viele Fans sein: Robert Atzorn kehrt doch noch einmal vor die Kamera zurück - und zwar mit seinem Sohn Jens Atzorn, der auch Teil des Casts ist.
Für das ZDF entsteht derzeit der Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Auf der Spur". Darin spielt der Schauspieler einen ehemaligen Arzt und Forscher, der viele Jahre im Amazonasgebiet verbracht hat und nun auf einem Hausboot in Hamburg lebt. Dort verkauft die Figur selbst hergestellte Naturheilmittel.
Der inzwischen 81-Jährige steht damit erstmals nach seinem Rückzug wieder für ein größeres Fernsehprojekt vor der Kamera. Gedreht wird noch bis Anfang Juni.
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