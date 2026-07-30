"Ich habe zwei Beutekinder" Johann von Bülow privat: So lebt der "Parlament"-Star mit Frau und Kindern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Johann von Bülow (r.) führt ein glückliches Patchwork-Leben mit seiner Ehefrau Katrin (l.). Bild: picture alliance/dpa | Britta Pedersen, Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Während Johann von Bülow vor der Kamera in sehr unterschiedlichen Rollen zu sehen ist, hält er sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch: Der Schauspieler ist seit Jahren verheiratet und Teil einer Patchwork-Familie.

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Schon seit mehr als 20 Jahren, genauer gesagt seit 2005, ist Johann von Bülow mit seiner Frau Katrin Kersten-von Bülow verheiratet. Eine stolze Leistung, auf die nur wenige Paare blicken können. Anders als Johann steht Katrin jedoch nicht vor der Kamera, sondern arbeitet hinter den Kulissen. Sie soll Bühnenbildnerin sein und ist damit ebenfalls in der Theater- und Kulturszene zu Hause. Dass beide einen ähnlichen beruflichen Hintergrund haben, scheint das Paar zu verbinden und das Verständnis für das Leben des jeweils anderen zu stärken. Denn ein klassischer Familienalltag mit festen Arbeitszeiten lässt sich bei zwei Menschen aus der Theater- und TV-Branche nur schwer planen.

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So sieht das Familienleben im Hause von Bülow aus Zur Familie gehören neben dem gemeinsamen Sohn auch zwei Söhne aus Kerstens erster Ehe. Das Paar hält die Privatsphäre seiner Kinder weitgehend unter Verschluss, nur vereinzelt verrät der Schauspieler Details. Die beiden älteren Söhne sind inzwischen erwachsen, spielen im Familienleben aber offenbar weiterhin eine wichtige Rolle. "Wir haben Pool-Urlaub in 20 Jahren einmal probiert. Es funktioniert nicht! Ich sage immer, wir sind die Sport-Stress-Familie. Meine Frau hat noch zwei Söhne aus erster Ehe. Die beiden sind mittlerweile erwachsen, fahren aber immer noch gern mit uns in Urlaub, weil es einfach nie langweilig wird", verriet von Bülow 2021 in einem Interview gegenüber "Bunte". Besonders offen spricht der Schauspieler damals auch über seine Rolle als Stiefvater. Für die beiden Jungen habe sich mit ihm eine weitere Bezugsperson ergeben, ihren Vater wollte er ausdrücklich nie ersetzen. "Eine Kollegin hat das schöne Wort 'Beutekind' geprägt. Es gibt keine bessere Bezeichnung. Ich habe zwei Beutekinder und sie haben es mir nie schwer gemacht", schwärmte von Bülow. Er machte aber auch deutlich, dass das Zusammenwachsen Zeit gebraucht habe. Die Familie hatte sich damals in Ruhe kennenlernen können und auch das Zusammenziehen wurde nicht überstürzt.

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Ehe ohne klassische Rollenverteilung Seit 2005 ist Johann von Bülow glücklich mit Ehefrau Katrin verheiratet. Bild: picture alliance / Panama Pictures