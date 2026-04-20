"Jetzt ist es raus" Kim Virginia und Nikola gehen Babyplanung an: "Haben unseren Transfer-Termin" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Bei "Promis unter Palmen" kamen sich Kim Virginia und Nikola 2025 näher. Bild: Joyn

Kim Virginia Grey und Nikola sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Der Grund? Ihre turbulente On-off-Beziehung. Mittlerweile scheinen sie sich aber wieder zusammengerauft zu haben. Jetzt wollen sie sich einen ganz besonderen Traum erfüllen.

"Haben unseren Transfer-Termin" Auf Instagram machte das Paar nun diese schöne Nachricht öffentlich: "Wir müssen euch was sagen. Wir haben unseren Transfer-Termin!" Dazu posteten die beiden ein Video, das sie zusammen mit ihren vier Dalmatinern zeigt. In dem Clip springen Kim Virginia und Nikola glücklich auf und ab, turteln miteinander und küssen sich leidenschaftlich. In der Bildunterschrift darunter hieß es: "Ein Schritt näher! Der Weg war weit, aber bald ist es so weit." In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin auch noch persönlich bei ihren Fans zu Wort. "Irgendwie surreal, dass wir das jetzt endlich teilen … Aber jetzt ist es raus und irgendwie fühlt es sich befreiend an. War so komisch, euch nichts zu erzählen", gab sie offen zu. In den vergangenen Wochen war es ziemlich ruhig um das Paar geworden - doch jetzt sind Kim und Nikola zurück.

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So reagieren die Fans auf die Verkündung In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Beitrag meldeten sich zahlreiche Follower:innen zu Wort. Doch neben einiger Glückwünsche finden sich dort auch viele kritische Kommentare. Grund dafür ist die On-off-Beziehung des Paares und die vielen negativen Schlagzeilen der vergangenen Monate. "Trennung hier, Versöhnung da, verschwinden ohne Kommunikation hier, Versöhnung da. Immer dieses Hin und Her, über den anderen auspacken wollen und dann doch den Mund nicht aufbekommen, wieder zurück kriechen und das Spiel weiter fortsetzen.

Ihr solltet definitiv erst einmal an euch selbst und eurer Ehe arbeiten, damit diese intakt gerät, bevor ihr ein Lebewesen in die Welt setzen wollt!!" und "Arbeitet bitte doch erst mal an einer stabilen Ehe, bevor ihr Kinder in die Welt setzt", schrieben zwei User:innen.

Kim Virginia machte Fehlgeburt öffentlich Dass die beiden sich schon lange ein Kind wünschen, ist kein Geheimnis. 2025 war Kim Virginia bereits schwanger, doch leider "kam das Kind still zur Welt", wie sie im Juni 2025 öffentlich machte. Seitdem spekulierten die Fans immer mal wieder, ob die 30-Jährige wieder schwanger sein könnte. Doch in einer Fragerunde versicherte Kim Virginia daraufhin, dass sie eine weitere Schwangerschaft gezielt angehen wolle: "Das gehen wir gezielt an, wenn wir beruflich noch das ein oder andere bewältigt haben. Auf natürlichem Weg wäre es ohnehin eine Hürde mittlerweile beziehungsweise unwahrscheinlich", erklärte sie. Umso schöner also, dass es jetzt offenbar so weit ist und die beiden die Familienplanung gemeinsam angehen.