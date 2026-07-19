Karriere in Hollywood Lilly Krug: Sie tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Veronica Ferres Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Beißel Veronica Ferres (l.) hat ihr Schauspieltalent an Tochter Lilly Krug vererbt. Bild: Future Image

Lilly Krug tritt immer stärker aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter Veronica Ferres. Mit ihrer Schauspielkarriere in Hollywood verfolgt die 25-Jährige konsequent ihren eigenen Weg - auch wenn sie sich dabei immer wieder Kritik stellen muss.

Erste Schritte vor der Kamera Dass Lilly Krug einmal Schauspielerin werden würde, überrascht kaum. Als Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres und Filmproduzent Martin J. Krug wuchs sie mit der Filmbranche auf. Ihre Schauspielkarriere begann mit kleinen Rollen im deutschen Fernsehen. In Serien wie "Der Lehrer", "Hubert ohne Staller" und "Gipfelstürmer - Das Berginternat" sammelte sie erste wichtige Erfahrungen vor der Kamera.

2022 folgte der nächste Karriereschritt. Im Thriller "Shattered - Gefährliche Affäre" übernahm Lilly Krug erstmals eine Hauptrolle. Der Film wurde unter anderem von ihrer Mutter Veronica Ferres produziert. Ihre Darstellung als geheimnisvolle Femme fatale überzeugte auch Kritiker:innen. Das Branchen-Magazin "Variety" lobte ihre schauspielerische Leistung, obwohl der Film insgesamt nur verhaltene Kritiken erhielt. Im selben Jahr war Lilly Krug außerdem in der ZDF-Serie "Letzte Spur Berlin" in einer Episodenhauptrolle als Unternehmertochter Anika Homberg zu sehen.

Der Traum von Hollywood Nach ihren ersten Erfolgen in Deutschland wagte Lilly Krug den Schritt in die USA. Dort lebt die 25-Jährige inzwischen und arbeitet gezielt an ihrer internationalen Schauspielkarriere. Bereits in mehreren Hollywood-Produktionen stand sie mit bekannten Stars vor der Kamera - darunter John Malkovich in "Shattered - Gefährliche Affäre", Casey Affleck in "Every Breath You Take" und Gerard Butler im Action-Thriller "Plane". Mit dem Sci-Fi-Film "April X" soll nun der nächste Karriereschritt folgen. Darin spielt Lilly Krug an der Seite von Connor Storrie, der zuletzt durch die Serie "Heated Rivalry" deutlich an Bekanntheit gewonnen hat. Schon während der Dreharbeiten zeigte sich Krug begeistert von ihrer Rolle und schrieb auf ihrem Instagram-Account @lillykrug: "Ich durfte genau die Art von Rolle spielen, von der man träumt - unverfälscht, mitreißend und kompromisslos."

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Sechs Stunden Ballett-Training täglich für ihre nächste Rolle Auch abseits von Hollywood-Thrillern arbeitet Lilly Krug weiter an neuen Projekten. Aktuell steht sie für eine Tanz-Serie vor der Kamera. Die Vorbereitung darauf verlangt ihr einiges ab: Wie sie im Interview mit "ntv" erzählte, trainiert sie dafür täglich bis zu sechs Stunden Ballett. Damit zeigt die Schauspielerin, wie ernst sie ihre Rollen nimmt. Gerade bei einer körperlich anspruchsvollen Produktion reicht es nicht, nur den Text zu beherrschen. Auch Bewegungen, Haltung und Technik müssen vor der Kamera überzeugen.

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Veronica Ferres wehrt sich gegen "Nepo-Baby"-Vorwürfe Trotz ihrer wachsenden Filmografie wird Lilly Krug immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie groß der Einfluss ihrer berühmten Familie auf ihre Karriere ist. Kritiker:innen werfen ihr vor, ihren Einstieg ins Filmgeschäft vor allem ihrer berühmten Mutter zu verdanken. Veronica Ferres hält diese Diskussion für ungerecht und "sehr, sehr problematisch", wie sie im Interview mit RTL erklärte. Nach Ansicht der Schauspielerin werde in anderen Berufsgruppen kaum hinterfragt, wenn Kinder denselben Karriereweg wie ihre Eltern einschlagen. In der Filmbranche falle dagegen schnell der Begriff "Nepo-Baby".

Das finde ich unfair. Man sollte jedem Menschen eine gleiche Chance geben. Veronica Ferres

Ferres ist überzeugt, dass ihre Tochter mit der Kritik umgehen kann. Lilly sei "starr und stur genug", um ihren eigenen Weg weiterzugehen und sich von negativen Stimmen nicht bremsen zu lassen.

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Rückhalt aus der Familie Bei allen Herausforderungen kann sich Lilly Krug auf ihre Familie verlassen. Neben ihrer Mutter und ihrem Vater gehört auch ihr Stiefvater Carsten Maschmeyer zu den Menschen, die ihr Rückhalt geben. Wie wichtig ihr diese Unterstützung ist, erklärte Krug einst im Interview mit der belgischen Modemarke Xandres: "Ich habe immer das Gefühl, ich kann fallen und Fehler machen - und ich habe eine Familie und eine liebevolle Mama, die mich auffängt." Gerade dieses Gefühl gebe ihr den Mut, berufliche Risiken einzugehen und neue Herausforderungen anzunehmen. Denn sie wisse, dass sie bei Rückschlägen nicht allein sei. Auch Veronica Ferres zeigt öffentlich (Instagram-Account @veronicaferres) immer wieder, wie stolz sie auf ihre Tochter ist.

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