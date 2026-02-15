"Date Night"-Geheimnis: Veronica Ferres strikte Regel für ihr Liebesleben

Während Veronica Ferres auf der Berlinale Hollywood-Glanz versprüht, verrät sie dem SAT.1-Frühstückfernsehen ihr privates Glücksrezept: Warum eine handyfreie "Date Night" ihre Ehe mit Carsten Maschmeyer stärkt.

Veronica Ferres ist längst mehr als "nur" eine Schauspielerin - sie hat sich fest als Größe in Hollywood etabliert. Aktuell feiert sie auf der Berlinale die Europapremiere des Films "The Weight - Im Goldrausch", bei dem sie als Ko-Produzentin fungiert. Dass sie mittlerweile in der obersten Liga mitspielt, beweist auch der Cast ihres neuen Projekts: Weltstars Ethan Hawke und Russell Crowe standen für die Produktion vor der Kamera.

Trotz des Trubels rund um den roten Teppich und die internationalen Business-Termine wirkt die 58-Jährige geerdet wie eh und je. Während andere Stars im Blitzlichtgewitter oft ihr Privatleben opfern, scheint Ferres die perfekte Balance gefunden zu haben. Seit über zehn Jahren führt sie mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer eine skandalfreie und glückliche Ehe - sehr selten in der schnelllebigen Promi-Welt.