TV-Star ist wieder Single Lola Weippert bestätigt überraschende Trennung: Weltreise wurde zum Wendepunkt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Die Moderatorin Lola Weippert ist verlassen worden. Bild: Fotostand

Ihre Liebe endete nur wenige Wochen nach einer gemeinsamen Weltreise, die Lola Weippert vorzeitig abbrechen musste. In einem neuen Podcast mit Sängerin Vanessa Mai spricht die 28-Jährige offen über das Aus ihrer Beziehung - und darüber, wie sehr sie die Trennung getroffen hat.

Sie galten lange als zurückhaltendes, aber glückliches Paar. Erst im Frühjahr 2025 hatte die Moderatorin ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nun ist alles vorbei. Im Podcast "Schön laut" mit Vanessa Mai spricht Weippert erstmals über das Liebes-Aus. "Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist bei mir alles zusammengebrochen, was nur zusammenbrechen konnte", sagt sie. Die Moderatorin stand zuletzt unter erheblichem Druck, auch weil sie nach eigenen Angaben erneut akut von einem Stalker belästigt wurde. Parallel dazu war sie mit ihrem Freund auf Weltreise - doch der Trip nahm eine unerwartete Wendung.

Lola Weippert als Kandidatin in "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" Ganze Folge Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars? Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen Bendel Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.04.2023 • 105 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Private und berufliche Krisen gleichzeitig Im Gespräch beschreibt Weippert, wie sich in kurzer Zeit mehrere persönliche Rückschläge häuften. "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte", berichtet sie. Zuerst sei die Zusammenarbeit mit ihrer Managerin zerbrochen. Man habe sich "auseinandergelebt", wie die TV-Moderatorin erzählt. Kurz darauf folgte der nächste Schock: "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her", sagt Weippert. Die Trennung kam für sie offenbar überraschend. Den genauen Grund möchte sie nicht öffentlich machen. Sie betont aber: "Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen."

Trennung nach Weltreise Zuletzt war Lola Weippert mit ihrem Partner auf einer längeren Weltreise unterwegs. In sozialen Netzwerken zeigte sie Ausschnitte - darunter ein viel diskutiertes Video von einer Flugzeug-Toilette, das für Aufsehen bei ihren Fans sorgte. Kurz darauf musste sie die Reise abbrechen. Nun ist klar: In dieser Zeit zeichnete sich offenbar bereits ein Bruch in der Beziehung ab.

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