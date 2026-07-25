Trauer um Hund Ike "Mir war nicht klar, wie weh das tut": Armin Rohde kämpft im "Kölner Treff" mit den Tränen Veröffentlicht: Vor 42 Minuten von Julia W. Armin Rohde trauert um seinen geliebten Hund Ike. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Der Verlust seiner Bulldogge Ike liegt Jahre zurück – doch als Armin Rohde in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" alte Aufnahmen seines Hundes sieht, brechen die Emotionen aus ihm heraus.

Dass uns Tiere tief im Herzen berühren können, daran lässt Armin Rohde keinen Zweifel: In der WDR-Talkshow "Kölner Treff" sprach der Schauspieler am Freitagabend (24. Juli) über seinen verstorbenen Hund Ike – und wurde dabei von seinen Gefühlen überwältigt. Als ein Einspieler mit Aufnahmen der Amerikanischen Bulldogge gezeigt wurde, musste der 71-Jährige laut "t-online" seine Tränen zurückhalten.

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Enge Bindung zu Hund Ike Rohde hatte Ike 2014 aus einem Tierheim aufgenommen. Obwohl Tiere für ihn früher kaum eine Rolle gespielt hätten, sei die Bindung zu seinem ersten Hund schnell außergewöhnlich eng geworden. Aus dem geretteten Vierbeiner wurde ein festes Familienmitglied. Der Tod des rund 45 Kilogramm schweren Hundes im Januar 2022 habe ihn besonders hart getroffen. "Das habe ich gerade wieder gemerkt."

Mir war nicht klar, wie weh das tut, wenn man ein Tier dann verliert. Armin Rohde im "Kölner Treff"

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"Zu spät gemerkt, dass er gehen will" Der Schauspieler berichtete, dass Ike schwer erkrankt gewesen sei. Rückblickend habe er zu lange gehofft, seinem Hund mit medizinischen Behandlungen helfen zu können. "Wir haben ein paar Wochen zu spät gemerkt, dass er gehen will. Und das muss man auch lernen und damit umgehen", sagte Rohde.

Für ihn sei genau das die größte Herausforderung, wenn man ein Tier in sein Leben lasse. "Da muss man innerlich drauf vorbereitet sein. Und mir war nicht klar, wie sehr das reinknallt", erklärte er. Inzwischen gibt es wieder einen Hund im Leben des Schauspielers: Die aus der Ukraine gerettete Rehpinscher-Mischlingshündin Tippsi sei mit ihren neun Kilogramm und ihrem lebhaften Wesen das genaue Gegenteil von Ike. "Mehr Unterschied geht kaum."