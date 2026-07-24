Bekannt aus "Tatort"
"Trapps Sommer"-Star Stephan Bissmeier: Diese Schauspielerin ist seine berühmte Ex
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Wenn Stephan Bissmeier heute Abend in "Trapps Sommer" im Ersten über die Bildschirme flimmert, erkennen ihn viele Zuschauende sofort. Dass der Schauspieler früher mit Kollegin Nina Kunzendorf zusammen war und die beiden zwei Kinder haben, wissen dagegen nur wenige.
Stephan Bissmeier und Nina Kunzendorf verbindet weit mehr als die gemeinsame Leidenschaft für die Schauspielerei. Die beiden waren viele Jahre ein Paar, gründeten sogar gemeinsam eine Familie. 2005 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Casper zur Welt, zwei Jahre später folgte Tochter Josephine.
Nicht verpassen: Stephan Bissmeier heute in "Trapps Sommer"
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Liebe am und fürs Theater
Kennengelernt hatten sich die beiden jedoch nicht am Filmset, sondern am Theater. Bissmeier war ab 2001 festes Ensemble-Mitglied an den Münchner Kammerspielen, Kunzendorf stieß 2004 dazu. Ein Jahr später standen sie nicht nur gemeinsam auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera. Im Film "Marias letzte Reise" spielte Kunzendorf die Krankenschwester Andrea und ihr damaliger Partner den Arzt Dr. Schafböck.
Irgendwann ging die Ehe in die Brüche. Über die Gründe der Trennung haben sich die beiden nie öffentlich geäußert. Auch nach dem Beziehungs-Aus bleiben sie sich treu und halten ihr Familienleben konsequent privat.
Während Stephan Bissmeier in zahlreichen Film- und Fernseh-, sowie Theaterproduktionen zu sehen war, feierte auch Nina Kunzendorf große Erfolge. Ein Millionenpublikum lernte sie vor allem als Frankfurter "Tatort"-Kommissarin Conny Mey kennen. Hinzu kamen vielfach ausgezeichnete Rollen in Kino- und Fernsehfilmen wie "Nacht der Angst" (2016) oder "Liebesjahre" (2012).
Trotz ihrer Popularität gewährt die Schauspielerin nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Das gilt insbesondere für ihre Rolle als Mutter. Über ihre beiden gemeinsamen Kinder mit Stephan Bissmeier ist kaum etwas bekannt. Eine bewusste Entscheidung der Eltern. Auch einen öffentlichen Instagram-Account hat die Schauspielerin nicht. Sie macht lieber mit ihrer Arbeit von sich reden als mit privaten Details.
Eine Karriere mit vielen Facetten
Stephan Bissmeier ist ebenfalls seit fast 40 Jahren fester Bestandteil der Film- und Fernsehbranche. Nach seiner Ausbildung an der Folkwang Hochschule führte ihn sein Weg zunächst ans Theater, ehe zahlreiche Rollen vor der Kamera folgten.
Ob Krimi, Drama oder Komödie - Bissmeier ist in ganz unterschiedlichen Genres zu Hause. Dabei überzeugt er häufig mit zurückhaltenden, vielschichtigen Figuren, die lange in Erinnerung bleiben. Auch in "Trapps Sommer" ist er Teil eines hochkarätig besetzten Ensembles. Neben ihm spielen unter anderem Günther Maria Halmer, Gabrielle Scharnitzky und Eleonore Weisgerber.
Darum geht es in "Trapps Sommer"
Gleich heute Abend um 20:15 Uhr kannst du Bissmeier in einem seiner neuesten Filme in der ARD sehen. In "Trapps Sommer" gerät das Leben des pensionierten Philosophieprofessors Georg Trapp (Günther Maria Halmer) unerwartet in Bewegung. Nach einem Brand in seiner Wohnung bringt seine neue 24-jährige Haushaltshilfe seinen Alltag gehörig durcheinander. Zwischen humorvollen Missverständnissen, überraschenden Wendungen und leisen Zwischentönen erzählt der Film von Neuanfängen, Freundschaft und der Einsicht, dass es für Veränderungen nie zu spät ist.
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