Exklusiv-Interview "Moderation ist nicht mein Ding": So sieht Yvonne Catterfeld ihre berufliche Zukunft Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Auf Joyn ansehen Yvonne Catterfeld: Neustart mit 45 – so tanzbar war sie noch nie! Videoclip • 02:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Yvonne Catterfeld ist als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich. Doch wofür schlägt ihr Herz wirklich? Im exklusiven Joyn-Interview am Rande der "Servus München - Bavaria Filmfest Party" verrät sie, was für sie an erster Stelle steht, warum sie mit einem bestimmten TV-Job abgeschlossen hat und welches musikalische Abenteuer sie nachhaltig geprägt hat.

Schauspiel oder Musik? Für viele Künstler:innen eine entscheidende Karrierefrage. Für Yvonne Catterfeld ist die Antwort klar: beides! Doch über allem steht für sie die Familie. "Für meine Familie. Das ist tatsächlich für mich das Wichtigste", stellt sie im Gespräch klar. Direkt danach kommt aber die Leidenschaft für ihren Beruf: "Ich mag beides. Ich find es toll, beides zu können, beides zu machen, beides machen zu dürfen." Diese Vielseitigkeit sieht sie als großen Vorteil: "Gerade wenn man mal kein Projekt hat, kann man sich wieder dem anderen widmen und das ist schön."

Klares Nein zur Moderation Während sie sich in der Musik und der Schauspielerei zu Hause fühlt, hat sie mit einem anderen TV-Genre abgeschlossen. Auf die Frage nach zukünftigen Wunschprojekten antwortet sie bestimmt: "Mit Moderation hab ich tatsächlich aufgehört, hab ich lange Zeit gemacht, ist nicht mein Ding." Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Das macht ihr besser." Eine klare Ansage, die zeigt, dass Catterfeld genau weiß, wo ihre Stärken liegen.

Auf musikalischer Weltreise bei "Song Trip" Statt zu moderieren, stürzt sie sich lieber in neue musikalische Abenteuer. Demnächst ist Yvonne Catterfeld in der zweiten Staffel der ZDF-Dokureihe "Song Trip" zu sehen. Das Konzept der Sendung: Bekannte deutsche Musiker:innen, die allesamt schon als Coaches bei "The Voice of Germany" auf dem berühmten roten Stuhl saßen, reisen um die Welt, um fremde Musikkulturen zu entdecken. Während es Peter Maffay nach Nashville und Nico Santos nach Vietnam zieht, ging es für Yvonne nach Kap Verde. In der dritten Folge der Staffel, die am 31. Juli um 23:30 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, taucht sie in die facettenreiche Musik- und Kulturlandschaft des afrikanischen Inselstaats ein.

Zwischen Batuko-Rhythmen und "No Stress"-Mentalität Ihre Reise wurde zu einer tiefen, inspirierenden Erfahrung. Gemeinsam mit den kapverdischen Künstler:innen Fattú Djakité und DIEG kreierte sie eine völlig neue Version ihres Hits "Irgendwas". Besonders beeindruckt war sie von der Lebensfreude und der Mentalität der Menschen. "Die haben so das Motto 'no stress' und das spürt man ganz deutlich", erzählt sie begeistert im Interview. "Das war ganz toll. Eine schöne kulturelle Erfahrung, aber auch musikalisch. Die Menschen da leben teilweise sehr arm, aber man hat das Gefühl, die sind in ihrer Gemeinschaft glücklich." Ein emotionaler Höhepunkt war die gemeinsame Performance ihres neu arrangierten Songs auf einer Dachterrasse vor der Kulisse São Vicentes. Ihr Fazit zur Reise: "Ich bin leichter wiedergekommen. Das war richtig schön." Wer Yvonne Catterfeld als Coach in Aktion sehen möchte, findet alle Folgen von "The Voice of Germany" mit ihr aus den Staffeln 6, 7, 8, 10 und 14 natürlich auf Joyn:

5 Staffeln The Voice of Germany The Voice of Germany Sie buzzern zum ersten Mal gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands! Die "The Voice of Germany"-Coaches Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck suchen jetzt die stärksten Gesangstalente des Landes. Welcher Coach stellt 2025 die Gewinnerin oder den Gewinner von "The Voice of Germany"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen