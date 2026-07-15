Offener Talk mit Marlene Lufen "Möchte in den Arm genommen werden": Janin Ullmann über ihr neues Leben nach dem Liebes-Aus Aktualisiert: Vor 50 Minuten von C3 Newsroom Janin Ullmann spricht mit Marlene Lufen über ihr Leben nach ihrer Scheidung. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Janin Ullmann spricht ihm Podcast von Marlene Lufen über ihr Leben nach ihrer Scheidung von Kostja Ullmann. Sie verrät, wie sie nach einer "langen Trauerphase" gelernt habe, mit dem neuen Lebensabschnitt umzugehen und warum sie heute auf Dates mit sich selbst geht.

Janin Ullmann und Marlene Lufen geben Einblick in ihr Leben nach den Scheidungen Es ist ein sehr offenes und emotionales Gespräch, das Marlene Lufen und Janin Ullmann führen. Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin hat in der neuen Folge ihres Podcasts "M wie Marlene" die Moderatorin und Schauspielerin zu Gast. Der Titel der aktuellen Ausgabe: "Ich bin gut genug. Auch allein." Genau darum geht es in dem Talk. Beide Frauen sprechen über die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden, nachdem ihre Ehen gescheitert waren. Janin war zehn Jahre lang mit Schauspieler Kostja Ullmann liiert. Von 2016 bis 2018 waren sie verheiratet, dann folge die Trennung. "Ich hatte eine superlange Trauerphase", erinnert Janin Ullmann sich. "Ich dachte ja auch, wir bleiben für immer zusammen." Sie habe gedacht, "das ist der Mann meines Lebens". "Und dann so plötzlich allein zu sein …", schildert die 44-Jährige die Schwierigkeiten nach dem Liebes-Aus. Während gleichzeitig ihre Freundinnen um sie herum mit ihren Partnern Kinder bekommen und Familien gegründet hätten, habe sie gedacht, "was stimmt denn mit mir nicht?", so Ullmann, deren erste Jugend-Liebe "The Voice Kids"-Coach Clueso war.

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"Ich möchte auch in den Arm genommen werden" - Janin Ullmann über Herausforderungen nach Scheidung "Da habe ich mich auch lange sehr einsam gefühlt", berichtet sie ehrlich. Besonders schwierig sei es auch dann gewesen, wenn sie aus dem Job von "trubeligen Zeiten" nach Hause gekommen sei und realisiert habe: "Hier ist gar niemand, wofür mache ich das denn alles? Ich möchte mich ja auch austauschen, ich möchte auch in den Arm genommen werden. Ich möchte auch denken, da wartet jemand auf mich." Das sei für sie lange "ganz, ganz schwer" gewesen. Auch das Thema Loslassen sei ein ganz langer Prozess gewesen. "Ich konnte das Jahre nicht", offenbart sie. Sie habe dann aber gelernt, die Perspektive auf die Dinge zu wechseln. "Wenn ich zurückschaue zu denken, boah war das schön. Danke für dieses Geschenk. Danke, dass man so viel schöne Zeit mit einem tollen Menschen verbringen durfte - und jetzt geht es weiter. Jetzt ist ein neuer Abschnitt."

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Janin Ullmann geht heute manchmal auf Dates mit sich selbst Ullmann schildert, dass sie heute kein Problem damit habe, allein zu sein – im Gegenteil. Sie reise sogar manchmal allein "und mache mir einen tollen Abend nur mit mir". Nach Dreharbeiten in Spanien sei sie im vergangenen Jahr beispielsweise noch drei Tage im Land unterwegs gewesen, habe in einem tollen Roof-Top-Restaurant einen Tisch reserviert und ein Date mit sich selbst arrangiert. Sie habe sich ein tolles Kleid angezogen, habe sich gestylt und sich den schönsten Tisch geben lassen. Das sei ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Als an diesem Abend an einem Nebentisch ein deutsches Pärchen Platz nahm und über seine Beziehung stritt, habe sie sich gedacht: "Gott sei Dank sitze ich gerade hier. (…) Ich kann das, was hier passiert, einfach so genießen." Grundsätzlich sei sie heute viel mehr bei sich selbst als am Anfang ihrer Karriere, verrät Ullmann. Es sei ihr auch nicht mehr so wichtig, was andere Leute über sie denken. Sie könne es heute auch aushalten, wenn Menschen sie nicht mögen, hob sie hervor.

Marlene Lufen über Herausforderung, allein zu leben: "Gehöre in ein kleines Rudel" Auch "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen, die mehr als 20 Jahre mit dem Sportjournalisten Claus Lufen verheiratet war, berichtet in dem Talk, dass es sie anfangs Überwindung gekostet habe, allein zu sein. "Ich war lange in einer Ehe, ich habe vor meiner Ehe immer einen Freund gehabt und auch danach hatte ich noch mal eine sehr schöne Beziehung", schildert sie. "Aber das Gefühl, allein zu leben - meine Kinder sind aus dem Haus -, ist für mich erst mal eine richtige Herausforderung." Phasenweise sei das auch "ein bisschen traurig" gewesen. "Das Gefühl ich gehe abends allein ins Bett und wache morgens allein auf" habe sie erst mal "vor eine Wand gestellt". Sie habe sehr mit ihrer Traurigkeit kämpfen müssen, weil sie wie ein Meerschweinchen sei - "ich gehöre in ein kleines Rudel". Davon sei sie auch nach wie vor überzeugt. Aktuell sei sie aber "in einem sehr glücklichen Zustand" - sie vertraue einfach nur auf ihr Leben und dort würden gerade sehr viele schöne Dinge passieren, hebt Lufen hervor. Einig sind sich Ullmann und Lufen auch aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, dass es wichtig ist, als Frau auch in einer glücklichen Beziehung selbstständig zu sein und auch finanziell auf eigenen Beinen zu stehen.