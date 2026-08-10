Ein Fußball-Fan auf Abwegen Nach Hypnose von Timon Krause: Matthias Killing wird plötzlich vom Schalke- zum BVB-Fan Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Jan Islinger :newstime So sah Matthias Killing früher aus Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"SAT.1-Frückstücksfernsehen"-Moderator voll von der Rolle: Matthias Killing wurde live im TV von Mentalist Timon Krause hypnotisiert. Und wird kurzerhand vom Schalke-Fan zum BVB-Supporter.

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Dass er mal für "seinen BVB" schwärmen würde, das hätte sich Matthias Killing wohl nicht in seinen schlimmsten Alpträumen ausgemalt. Fans des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" dürften wissen, dass der 46-Jährige glühender Anhänger des Schalke 04 ist. Denn in der Morgen-Show lässt der gebürtige Hagener kaum eine Gelegenheit offen, seine blauweiße Vereinstasse in die Kamera zu halten. Umso verwunderlicher dürften demnach die folgenden Szenen sein. Zum Auftakt der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC am vergangenen Freitag ließ sich Matthias Killing vor laufender Kamera hypnotisieren. Dafür war Mentalist Timon Krause angreist, der derzeit für sein neues Format "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" auf Promo-Tour ist.

Schalke-Fan Matthias Killing brennt plötzlich für Borussia Dortmund Kurz nach Abpfiff des Bundeslige-Auftakts versetzt Timon Krause Matthias Killing in eine tiefe Trance. Nachdem er dem Moderator noch provokativ einen BVB-Schal umgehängt hat, fragt der Mentalist zunächst fast beiläufig: "Du bist ja schon lange Fußball-Fan: Hast du einen bestimmten Verein, den du besonders magst?" Killing antwortete ganz selbstverständlich: "Borussia Dortmund." Ex-Profi-Spieler Lewis Holtby, der dem Geschehen als Experte beiwohnt - und auch einen Teil seiner Karriere für Schalke gespielt hat - muss sich bereits jetzt tunlichst das Grinsen verkneifen. Doch es sollte noch dicker für Killing kommen. "Möchtest du uns kurz über die nächsten Spiele berichten? In zehn Tagen steht etwas Besonderes an", will der Mentalist wissen. Für den Sport- und "Frühstücksfernsehen"-Moderator ist die Sache klar: "Borussia Dortmund im Supercup gegen Bayern München." Krause hakt ein weiteres Mal nach: "Und, freust du dich darauf?" Killings Antwort: "Ja klar, gegen meinen BVB. Ich bin schon ein Kind des Ruhrgebiets, find auch Bochum gut und Essen."

Aber: Heja BVB! Matthias Killing

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Als Timon Krause den 46-Jährigen abschließend fragt, was er von Schalke halten würde, gibt der sich beinahe genervt und schnaupt lediglich "Oooah …"