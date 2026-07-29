Mentalist im Porträt "Auf Partys kam ich nur wegen meiner Tricks": So wurde Timon Krause vom Nerd zum Mentalmagier Aktualisiert: 07:12 Uhr von teleschau Auf Joyn ansehen 10 Fragen an Mentalist Timon Krause: Magie oder einfaches Handwerk? Videoclip • 12:57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Timon Krause ist einfach zauberhaft. Als Mentalmagier sorgt er überall für große Augen und offene Münder. Mit seinen Tricks ist er ein gerngesehener Gast bei Events und in TV-Sendungen. Auf ProSieben bekommt der Mentalist nun seine erste eigene Show: "Ich durchschaue jeden!"

Vormerken: Hier kannst du im kostenlosen Livestream dabei sein! Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 20:15 Uhr Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show Verfügbar auf Joyn 95 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Er war Gaststar bei "Bares für Rares", versetzte Moderator und Chefredakteur der "Zeit" Giovanni di Lorenzo in der Talkshow "3 nach 9" vor laufender Kamera unter Hypnose, verblüffte wiederholt Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" und erstaunte in der "Hirschhausen-Show". Timon Krause mauserte sich zum bekanntesten Mentalisten und Gedankenkünstler Deutschlands. Er betont zwar immer wieder, dass seine Fähigkeit keineswegs auf Magie oder übersinnlichen Kräften beruhe, sondern auf scharfer Beobachtungsgabe, Psychologie und harter Arbeit. Aber sein Publikum verehrt Timon Krause trotzdem fasziniert als Zauberkünstler. Auch wenn er selbst sagte: "Das kann wirklich jeder lernen. Das ist wie Klavierspielen." Wenn er recht hat, dann spielt er um einiges besser als der Durchschnitt.

Timon Krause: "Ich war ein Nerd, ein Eigenbrötler" Timon Krause kam in Moers zur Welt und wuchs im Isselburger Stadtteil Anholt im Münsterland auf. Später ging er auf das bischöfliche St. Josef-Gymnasium in Bocholt. Mit zwölf Jahren sah er im Bocholter Moviepark eine Hypnose-Show. Er war sofort fasziniert, brachte sich das Hypnotisieren selbst bei und lernte Tricks. In der zehnten Klasse sorgte einer der Tricks für Aufsehen und brachte ihm ein ernstes Gespräch mit dem Schuldirektor. Timon hatte auf den Schulhof des katholischen Gymnasiums einen Mentalistentrick gezeigt, bei dem es ausgerechnet um Stigmata, also den Wunden Jesu Christi ähnliche Wundmale ging. Die Religionslehrerin war nicht amüsiert. Der Direktor auch nicht. Damals war Timon 16 Jahre alt - und hatte schon sein erstes Buch über Gedankenlesen veröffentlicht. Sein Leben fand meistens daheim statt. "Ich war der Nerd", sagte er 2023 im Gespräch mit Raúl Krauthausen für dessen Podcast "Im Aufzug". "Auf Partys kam ich nur, weil sie mich baten, dort Tricks zu zeigen." Er sei ein Eigenbrötler gewesen, meinte Krause in dem Interview. Über ein Schüleraustauschprogramm landete er in Neuseeland. Dort lernte er den berühmten Magier und Hypnotiseur Richard Webster kennen. Der wurde sein Mentor und schulte ihn in den Techniken des Cold Readings. Das ist der Fachausdruck für verschiedene Techniken, in Interview-artigen Situationen ohne wirkliches Wissen über den Gesprächspartner bei diesem den Eindruck eines vorhandenen Wissens zu erwecken.

Zu Gast bei "Experte für alles" Videoclip Experte für Alles Timon Krause testet Schmerzpraktiken an Klaas und Jakob Verfügbar auf Joyn Videoclip • 19:56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Timon Krause wurde 2016 zum besten Mentalisten Europas gekürt Seine Eltern fanden das Hobby "okay", wie er sagte. Sie rieten ihm allerdings zu einem "Plan B". Er solle doch was "Anständiges" studieren. Krause ging nach Amsterdam, um Philosophie zu studieren. Im Interview mit Krauthausen erklärt er: "Dann haben sie die Hoffnung aufgegeben und gesagt, versuch halt doch besser das Geld mit der Kunst zu verdienen, da hast du mehr Chancen." Die Eltern sollten Recht behalten. Denn obwohl Timon das Studium mit dem Master abschloss, entwickelte sich die Magier-Karriere hervorragend. 2016 wurde er als bester europäischer Mentalist ausgezeichnet. Diesen Titel hielt er bis 2018. Ebenfalls 2016 gewann er als erster Deutscher bei der US-Show "Penn & Teller: Fool Us". Darin müssen Zauberkünstlertalente versuchen, einen Trick zu zeigen, den die Showhosts Penn und Teller nicht erklären können. Und bei Timons Trick mussten die beiden US-Zauberkünstler tatsächlich passen. Sein zweites Buch "Du bist Mentalist!" veröffentlichte Timon 2018. Er erarbeitete sein Programm "MindGames" und ging auf Tour. Laut seiner Künstleragentur spielte er Shows auf allen Kontinenten. "99 Mind Hacks", Timons neuestes Buch, erschien im vergangenen Mai. Im Frühjahr 2027 geht er mit seinem neuen Programm "Happy" auf große Tournee.

Zu Gast bei "World Wide Wohnzimmer" Ganze Folge World Wide Wohnzimmer Wie geht das?! Timon Krause präsentiert irren Mindhack! Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.01.2025 • 15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Ich durchschaue jeden!": Timon Krause startet mit eigener TV-Show In den 2020er-Jahren fand Timon zum Fernsehen. Dort begeisterte er nicht nur mit Mentaltricks. Bei "Let's Dance" holte er 2023 den vierten Platz und verzauberte mit seinem Charme nicht nur Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Doch nicht immer sind seine Talente von Vorteil. Als er 2025 bei "Die Verräter" mitspielte, wurde er als erster von den Mitspieler:innen nach Hause geschickt. Einen Wahrsager bei den Verrätern? Den konnte keiner gebrauchen. Jetzt startet Timon mit seiner eigenen TV-Show "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" neu durch. Matthias Opdenhövel moderiert, wenn - noch geheime - prominente Gäste Timon Krause erlauben, ihre Gedanken zu lesen und sie unter Hypnose zu setzen.

Einen hat Timon schon vor dem Start von "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" verzaubert: Moderator Opdenhövel. "Was Timon Krause hier auf die Bühne bringt, ist unglaublich unterhaltsam und gleichzeitig total unberechenbar", macht Opdenhövel neugierig. "Man weiß nie, ob man gerade Zuschauer ist oder längst selbst Teil des Experiments."

Nicht verpassen! Mittwoch, 05.08. 20:15 Uhr • Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show Die Show von und mit Timon Krause im ProSieben-Livestream Verfügbar auf Joyn 95 Min Aktionsmenü öffnen