Drehtermin in Gefahr? Nach Sturz: So geht es Ex-"Rote Rosen"-Star Jochen Horst jetzt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock Nach einem Unfall ist "The Hunt"-Star Jochen Horst auf eine Krücke angewiesen. Bild: IMAGO/Horst Galuschka

Ob bei "Rote Rosen", "Traumschiff" oder "Promi Big Brother": Jochen Horst steht schon seit Jahren vor der Kamera. Doch aktuell muss der TV-Star wegen eines Sturzes eine Pause einlegen. Wie es ihm geht, erzählt er jetzt.

Hier war er noch fit: Bei "The Hunt" jagte Jochen Horst andere Promis The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Neue Jäger, alte Geschichten: Jetzt wird’s persönlich Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 66 Min • Ab 16 Aktionsmenü öffnen

Jochen Horst hat Unfall mit Hündin Gegenüber "Bild" erzählte der Schauspieler, dass er in der vergangenen Woche mit seiner Hündin Gucci unterwegs war. Der Spaziergang verlief normal, doch dann stürzte Horst plötzlich. "Die Leine hatte sich um meine Beine gewickelt. Als Gucci sich plötzlich erschreckte und losschoss, bin ich gestürzt und habe mir dabei die Bänder im rechten Bein gerissen", erzählt er. Seine sechsjährige Hündin Gucci wurde aus einer Tiertötungsstation gerettet, in der sie wahrscheinlich Schlimmes erlebt hat. Das würde ihre Schreckhaftigkeit und Angst vor lauten Geräuschen oder unerwarteten Bewegungen erklären. "Dann springt sie zurück oder schießt nach vorn. Dabei verfängt sich die Leine immer wieder um die Beine ihres Herrchens. Genauso passierte es auch an diesem Tag".

Ich hoffe, dass ich das schnell hinter mich bringe. Jochen Horst

Dieser Unfall hat auch wahrscheinlich berufliche Konsequenzen. Eigentlich sollte Horst bald für eine neue Produktion vor der Kamera stehen - die er jetzt vielleicht absagen muss. Er müsse mehrere Wochen pausieren. Trotz dieses Unglücks bereue er die Entscheidung nicht, einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert zu haben. Unter seinem Post auf Instagram, in dem er den Unfall schildert, wünschen ihm seine Follower:innen gute Besserung und hoffen, ihn bald wieder im Fernsehen zu sehen.