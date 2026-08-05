Drehtermin in Gefahr?
Nach Sturz: So geht es Ex-"Rote Rosen"-Star Jochen Horst jetzt
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Ob bei "Rote Rosen", "Traumschiff" oder "Promi Big Brother": Jochen Horst steht schon seit Jahren vor der Kamera. Doch aktuell muss der TV-Star wegen eines Sturzes eine Pause einlegen. Wie es ihm geht, erzählt er jetzt.
Hier war er noch fit: Bei "The Hunt" jagte Jochen Horst andere Promis
Jochen Horst hat Unfall mit Hündin
Gegenüber "Bild" erzählte der Schauspieler, dass er in der vergangenen Woche mit seiner Hündin Gucci unterwegs war. Der Spaziergang verlief normal, doch dann stürzte Horst plötzlich. "Die Leine hatte sich um meine Beine gewickelt. Als Gucci sich plötzlich erschreckte und losschoss, bin ich gestürzt und habe mir dabei die Bänder im rechten Bein gerissen", erzählt er.
Seine sechsjährige Hündin Gucci wurde aus einer Tiertötungsstation gerettet, in der sie wahrscheinlich Schlimmes erlebt hat. Das würde ihre Schreckhaftigkeit und Angst vor lauten Geräuschen oder unerwarteten Bewegungen erklären. "Dann springt sie zurück oder schießt nach vorn. Dabei verfängt sich die Leine immer wieder um die Beine ihres Herrchens. Genauso passierte es auch an diesem Tag".
Ich hoffe, dass ich das schnell hinter mich bringe.
Dieser Unfall hat auch wahrscheinlich berufliche Konsequenzen. Eigentlich sollte Horst bald für eine neue Produktion vor der Kamera stehen - die er jetzt vielleicht absagen muss. Er müsse mehrere Wochen pausieren. Trotz dieses Unglücks bereue er die Entscheidung nicht, einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert zu haben.
Unter seinem Post auf Instagram, in dem er den Unfall schildert, wünschen ihm seine Follower:innen gute Besserung und hoffen, ihn bald wieder im Fernsehen zu sehen.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Keine Einblicke mehr
"Total tabu": Deshalb hält Judith Rakers ihr Liebesleben geheim
Der Mut kam mit den Rollen
"Die Hausmeisterin"-Star Ilse Neubauer: So lebt die Schauspielerin heute
Foto-Rückblick
Bjarne Mädel: So sah der "Mord mit Aussicht"-Star früher aus
"Cheers, Love!"
Vom Bad Boy zum Gentleman? Ein Vormittag mit Colin Farrell in Beverly Hills
Lernt sie schon deutsch?
Patchwork-Leben zwischen Boulevard und Business: Reese Witherspoon und ihr deutscher Millionär
Neubesetzung steht fest
Hubertus Meyer-Burckhardt gibt NDR-Sendung ab: Das ist sein Nachfolger
Neuanfang
ARD-Star Judith Rakers übergibt ihre kleine Farm
Neue Lebensphase
Maite Kelly privat: Was die Menopause in ihrem Leben und ihrer Musik ausgelöst hat
Trauer um Ike
Armin Rohde kommen im TV die Tränen: Was dahintersteckt