TV-Show vor dem Aus?
Notfall am "Dr. Pimple Popper"-Set: Sandra Lee erleidet Schlaganfall bei Dreharbeiten
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Im US-TV und auf Joyn gibt Dr. Sandra Lee alles für ihre Patient:innen. Vor einigen Monaten stand aber ihre eigene Gesundheit im Fokus. Die Dermatologin hat einen Schlaganfall bei den Dreharbeiten erlitten. Bedeutet dieser Schicksalsschlag das Aus für "Dr. Pimple Popper"?
Die US-Dermatologin Sandra Lee, bekannt aus der TV-Sendung "Dr. Pimple Popper", hat während laufender Dreharbeiten einen Schlaganfall erlitten. Im amerikanischen Fernsehen kümmert sie sich normalerweise um die Hautprobleme anderer Menschen. Dieses Mal war sie selbst Patientin - und das, ohne es zunächst wahrhaben zu wollen.
Der Vorfall ereignete sich bereits im November, wie sie im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erklärt. Zunächst tat Sandra Lee ihre Beschwerden als harmlos ab. "Ich hatte etwas, das ich für eine Hitzewallung hielt. Ich schwitzte extrem und fühlte mich nicht wohl", schildert die 55-Jährige. Trotzdem drehte sie weiter und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
Sandra Lee in "Dr. Pimple Popper" anschauen
Im Verlauf des Drehtages verschlechterte sich ihr Zustand jedoch, Lee klagte über Schmerzen im Bein. Sie beschreibt, dass ihr Verhalten plötzlich auffällig wurde: "Ich streckte die Hand aus, und sie sackte langsam zusammen. Mir fiel auf, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken und deutlich zu artikulieren. Ich dachte: 'Habe ich einen Schlaganfall?'", erzählt sie "People".
"Dr. Pimple Popper" Sandra Lee über Schlaganfall: "Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben"
Im Interview mit "People" beschreibt Lee das erschütternde Ergebnis der Untersuchung sehr klar: "Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben", sagt sie. Schlaganfälle entstehen, wenn Teile des Gehirns plötzlich nicht mehr ausreichend durchblutet werden. Dann kann Hirngewebe dauerhaft geschädigt werden - mit möglichen Folgen für Sprache, Bewegung oder andere Fähigkeiten.
Die Dreharbeiten zu "Dr. Pimple Popper" mussten nach dem medizinischen Notfall für rund zwei Monate unterbrochen werden. In dieser Zeit litt Lee unter Sprachproblemen und musste sich erholen. Inzwischen geht es dem TV-Star nach eigenen Angaben wieder besser.
Sandra Lee arbeitet wieder und spricht nun offen über den Vorfall - fünf Monate nach dem Schlaganfall. Indem sie ihre Geschichte öffentlich macht, dürfte sie vielen Menschen die Bedeutung von Warnsignalen wie Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen oder plötzlicher Schwäche ins Bewusstsein rufen. Mit "Dr. Pimple Popper" kann es also weitergehen!
Mehr entdecken
Filmreife Liebesgeschichte
Tanja Wedhorn: Wer ist der Mann des "Praxis mit Meerblick"-Stars?
"Klar dachte ich mal, ich will das nicht"
"Tatort"-Star ChrisTine Urspruch über ihre Kleinwüchsigkeit: "Wollte wohl anders sein"
Karrieren
"Kir Royal": Das haben die Stars nach dem Aus der Serie gemacht
Zweite Karriere als Science-Fiction-Star
Das ist aus Richard Dean Anderson nach "MacGyver" geworden
Liebe am Set
ARD-Star Moritz Führmann: So begann die Beziehung zu Ex-"Tatort"-Kommissarin Anna Schudt
Wo sind die Herrchen?
So verlief die Karriere der Ex-"Kommissar Rex"-Stars
Hintergrund zum Krimi-Aus
"Die Toten vom Bodensee": Warum Nora Waldstätten aufgehört hat
"Unangenehm"
"Die Toten vom Bodensee": Für den Dreh musste Matthias Koeberlin seine große Angst überwinden
TV-Star ist wieder Single
Lola Weippert bestätigt überraschende Trennung: Weltreise wurde zum Wendepunkt