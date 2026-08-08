Familie Gottschalk hat einen gemeinsamen Abend in einem Münchner Nobel-Restaurant verbracht. Thea Gottschalk postete ein Foto des Wiedersehens, auf dem besonders einer die Aufmerksamkeit auf sich zog: Thomas Gottschalks Enkel.

Thea Gottschalk, Ex-Frau von Entertainer-Legende Thomas Gottschalk, hat einen Abend mit der Familie im exklusiven Münchner Restaurant verbracht. Ein Foto auf Instagram belegt das Wiedersehen: Darauf zu sehen ist neben Thea Gottschalk Sohn Roman mit Frau Melissa und deren gemeinsamer Sohn. Thomas Gottschalk hingegen scheint nicht dabei gewesen zu sein – obwohl er mittlerweile laut "T-Online" wieder in München zu Hause ist.

Auf Social Media zeigten sich Fans besonders von Gottschalks 8-jährigem Enkel entzückt, wie "Gala" berichtet. An Thea gerichtet kommentierte eine Followerin auf Instagram: "Dein Enkelkind ist ganz genau wie der Opa." Eine andere stellte fest: "Und zusammen mit eurem 'kleinen Gottschalk', der seinen Großvater wirklich nicht verleugnen kann".

Familienessen in Münchner Nobel-Restaurant

Das Treffen fand laut "T-Online" im exklusiven Fine-Dining-Restaurant Schwarzreiter in der Maximilianstraße statt. Dazu schrieb Thea Gottschalk: "Letztes gemeinsames Abendessen in München – so dankbar für unsere gemeinsame Zeit." Für die 80-jährige Thea ging es im Anschluss offenbar zurück nach Los Angeles in Kalifornien, wie weitere Bilder auf ihrem Instagram-Account bestätigen.

In Los Angeles lebte Thea Gottschalk einst gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Gottschalk. Im März 2019 trennte sich das Paar, das neben Roman mit Tristan einen weiteren Sohn hat. Während Thea nach der Scheidung in der Wahlheimat Kalifornien blieb, kehrte Thomas Gottschalk nach Deutschland zurück. Laut "T-Online" soll er mittlerweile mit seiner neuen Ehefrau Karina wieder in München leben.