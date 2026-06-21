Unerwartetes Comeback
Maffay geht wieder auf Tour – mit Johannes Oerding
Veröffentlicht:von Julia W.
Eigentlich wollte Peter Maffay nicht mehr auf Tour gehen. Jetzt hat er seine Meinung offenbar geändert: Gemeinsam mit Johannes Oerding kündigte er nun ein neues Album an – und eine Tournee.
Als Ex-"The Voice"-Coach Johannes Oerding am Samstag (20. Juni) im Volksparkstadion in Hamburg auftritt, hat er eine Überraschung für seine rund 45.000 Fans: Peter Maffay kommt plötzlich zu ihm auf die Bühne – um das gemeinsame Album anzukündigen.
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"Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und dass wir das heute hier lostreten dürfen, ist ein toller Moment", sagte Maffay laut "t-online". Das Album mit dem Titel "Nashville" soll am 2. Oktober erscheinen. Dem Namen entsprechend soll das deutschsprachige Album Country- und Blues-Elemente enthalten.
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In Hamburg präsentierten die Musiker direkt eine Kostprobe: Der Song "Ein Leben lang ist nicht genug" wurde von den Fans vor Ort mit viel Applaus kommentiert.
Staffel 11 von "The Voice of Germany" mit Johannes Oerding
Tour startet im April 2027
2024 hatte Peter Maffay eigentlich angekündigt, nicht mehr auf Tournee zu gehen. Nun hat er seine Meinung offenbar geändert: Gemeinsam mit Johannes Oerding will der Altrocker 2027 eine Arena-Tour starten. Das erste Konzert soll laut "Zeit.de" am 15. April in Oberhausen stattfinden.
Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Musiker kollaborieren: Oerding und Maffay kennen sich laut "t-online" seit Maffays "MTV-Unplugged"-Projekt im Jahr 2017.
Die beiden harmonieren musikalisch offenbar so gut, dass sie sich danach regelmäßig trafen – und Freunde wurden, wie die "Deutsche Presse-Agentur" schreibt. Auch für Maffays 2021 erschienenes Album "So weit" schrieb Oerding an den Texten mit. 2024 begleitete er den Rocker auf seiner Abschiedstour.
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