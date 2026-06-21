Unerwartetes Comeback Maffay geht wieder auf Tour – mit Johannes Oerding Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von Julia W. Peter Maffay und Johannes Oerding standen schon 2024 gemeinsam auf der Bühne. Bild: Imago Images / Future Image

Eigentlich wollte Peter Maffay nicht mehr auf Tour gehen. Jetzt hat er seine Meinung offenbar geändert: Gemeinsam mit Johannes Oerding kündigte er nun ein neues Album an – und eine Tournee.

Als Ex-"The Voice"-Coach Johannes Oerding am Samstag (20. Juni) im Volksparkstadion in Hamburg auftritt, hat er eine Überraschung für seine rund 45.000 Fans: Peter Maffay kommt plötzlich zu ihm auf die Bühne – um das gemeinsame Album anzukündigen.

Johannes Oerding und Ina Müller sind immer noch in Kontakt "Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und dass wir das heute hier lostreten dürfen, ist ein toller Moment", sagte Maffay laut "t-online". Das Album mit dem Titel "Nashville" soll am 2. Oktober erscheinen. Dem Namen entsprechend soll das deutschsprachige Album Country- und Blues-Elemente enthalten.

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In Hamburg präsentierten die Musiker direkt eine Kostprobe: Der Song "Ein Leben lang ist nicht genug" wurde von den Fans vor Ort mit viel Applaus kommentiert.

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Tour startet im April 2027 2024 hatte Peter Maffay eigentlich angekündigt, nicht mehr auf Tournee zu gehen. Nun hat er seine Meinung offenbar geändert: Gemeinsam mit Johannes Oerding will der Altrocker 2027 eine Arena-Tour starten. Das erste Konzert soll laut "Zeit.de" am 15. April in Oberhausen stattfinden.