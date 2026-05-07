Ihr Vater ging auf legendäre Kino-Fahrt
Neuzugang bei "Lena Lorenz": Diese Superstar-Tochter ist in der nächsten Episode dabei
Aktualisiert:von teleschau
Polly ist neu im Team von "Lena Lorenz". In der Folge "Auf Augenhöhe" zeigt sich die Krankenschwester als herzliche und handfeste Unterstützung. Das könnte die Schauspielerin von ihrem berühmten Vater haben.
Daher kennst du die Neue bei "Lena Lorenz"
Es gibt eine Neue bei "Lena Lorenz". In "Auf Augenhöhe", der nächsten Episode der ZDF-Serie, ist Joanna Semmelrogge in der Rolle der Schwester Polly zu sehen. Die Folge läuft am Donnerstag, 7. Mai, ab 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.
Joanna Semmelrogge? Ja, die 36-Jährige ist die Tochter von Schauspieler Martin Semmelrogge, der 1981 als 2. Wachoffizier in "Das Boot" zum Weltstar wurde und anschließend eine erfolgreiche und turbulente Karriere mit bisher fast 190 Beteiligungen an Kino-, TV- und Serien-Produktionen hinlegte. Für seine Tochter Joanna ist der Einsatz bei "Lena Lorenz" als bodenständige, aber pragmatische und doch herzliche Pflegekraft an der Seite von Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) die 18. Produktion.
Das Angebot, eine Krankenpflegerin zu spielen, reizte sie besonders, wie sie im Interview mit dem ZDF verriet: "Eine Krankenschwester zu spielen hat mich sofort abgeholt, weil dieser Beruf so wichtig ist und so viel Menschlichkeit in sich trägt." Von der Arbeit am Set war die in München lebende Mutter eines Kindes angetan. Die Stimmung sei "magisch" gewesen und das Miteinander im Team "familiär". Durch "gemeinsame Absprachen" habe sich ihr Spiel "organisch" und als "ganz selbstverständlich" angefühlt.
Schaue dir die neue Folge von "Lena Lorenz" am 7. Mai um 20:15 Uhr im Joyn-Livestream an
Auf Augenhöhe
Wenn der Vater mit der Tochter: Die Semmelrogges arbeiteten oft gemeinsam
Erst wollte Joanna nicht in die Fußstapfen des berühmt-berüchtigten Vaters treten. Sie machte zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Dann aber schulte sie auf Schauspielerin um und hatte von 2009 bis 2011 eine feste Rolle in der ARD-Telenovela "Rote Rosen". 2012 trat sie neben ihrem Vater Martin Semmelrogge und ihrem Halbbruder Dustin Semmelrogge beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen auf.
Sie spielte Theater am Ohnsorg-Theater in Hamburg und in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin. Mehrmals arbeitete sie nochmals mit ihrem Vater, so in der Mini-Serie "Dit is Fußball" (2016) oder dem Theaterstück "Kauz und Chaotin", mit dem Vater und Tochter 2022 auf Tournee waren. Zuletzt hatte Joanna Semmelrogge einen Gastaufritt in der Krimi-Serie "Die Rosenheim Cops" und spielte in dem Film "Maske auf, Genossen" mit.
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