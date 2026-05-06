Erkennst du sie wieder? "Schloss Einstein" als Sprungbrett: Diese Schauspieler:innen sind danach richtig durchgestartet Aktualisiert: Vor 48 Minuten von Rebecca N. Für Cynthia Micas (M. linkes Bild) und Florian Wünsche (rechtes Bild) war "Schloss Einstein" nur der Anfang. Bild: picture-alliance/ZB/Ralf Hirschberger/IMAGO/pictureteam/Adobe Stock/aaabbc/Unclesam/preto_perola/svetolk/AnastazjaSoroka

Früher Schulbank, heute große Bühne: Einige "Schloss Einstein"-Stars nutzten die Serie als Einstieg in den Beruf.

"Alles ist, alles ist, relativ normal …": Na, schon einen Ohrwurm? Nicht nur der Titelsong von "Schloss Einstein" geht einem nicht aus dem Kopf; auch die Darsteller:innen von damals sind immer wieder in Film und Fernsehen präsent. Wie werfen einen Blick auf ihre Karrieren nach der Kinderserie.

Josefine Preuß alias Anna Reichenbach Josefine Preuß' Zeit bei "Schloss Einstein" liegt mittlerweile 20 Jahre zurück. Sie gehörte zur vierten Schüler:innen-Generation der Serie. Bild: picture alliance/dpa /Axel Heimken/picture-alliance/ZB/Nestor Bachmann/Adobe Stock/Photix

Von 2001 bis 2004 spielte Josefine Preuß bei "Schloss Einstein" die zickige Anna Reichenbach. Sie mauserte sich mit ihrer direkten Art schnell zum Fan-Liebling. Vor allem das Hin und Her mit ihrem Schüler-Paten Philipp (Christoph Förster) - erst Dauerstreit, dann erste Liebe - sorgte für ordentlich Herzklopfen. "Enemies to lovers" vom Feinsten! 2006 kehrte Preuß für ein kurzes Comeback ins Internat zurück. Ihre Rolle Anna jobbte als Nachhilfelehrerin. Im selben Jahr startete auch die ARD-Serie "Türkisch für Anfänger", in der Preuß die Hauptrolle Lena spielte. Damit nahm ihre Karriere schnell Fahrt auf und führte ins Kino. Sie spielte in einem "Türkisch für Anfänger"-Film und in allen drei Ablegern der "Edelstein"-Trilogie ("Rubinrot", "Saphirblau" und "Smaragdgrün") von Bestsellerautorin Kerstin Gier mit. Dann klopfte auch Disney an: In den beiden "Zoomania"-Filmen leiht Josefine Preuß der Protagonistin Judy Hopps ihre Stimme. Dem Fernsehen ist die gebürtige Brandenburgerin aber weiterhin treu geblieben. Sie gehört gleich in zwei ZDF-Serien zum Ensemble: Seit 2010 verkörpert sie den Titelcharakter der "Lotta"-Reihe. Bei "Dr. Nice" spielt sie seit 2023 die Arzthelferin Charlotte "Charlie" Winkler.

Florian Wünsche alias Manuel Siewert Der frühere Teenieschwarm Florian Wünsche trägt heute einen Bart. Bild: IMAGO/pictureteam/Horst Galuschka/Adobe Stock/Rizwan

Schon vor seinem Einzug in Deutschlands bekanntestes Fernsehinternat war Florian Wünsche im KiKa zu sehen. Er spielte in den Serien "Ein Engel für alle" und "krimi.de" mit. Bei "Schloss Einstein" übernahm er die Rolle des Manuel Siewert: Mitglied des Basketballteams und Leader der Band One Stones. Bei Manuel gab es allerhand Drama in der Liebe. Neben einer romantischen Nacht mit einer Frau, die sich später als Referendarin am "Einstein" entpuppte, sorgte seine Beziehung mit Layla (Nini Tsiklauri) immer wieder für Streit. Layla ist schließlich die Schwester seines besten Kumpels, Mounir (Vassili Eichler). Nach drei Jahren und 150 Folgen verließ Florian Wünsche "Schloss Einstein", blieb den TV-Serien aber treu. Von 2011 bis 2015 spielte er den Emilio Sanchez in "Verbotene Liebe". In der ZDF-Serie "SOKO Stuttgart" verkörpert er seit über zehn Jahren den Rechtsmediziner Dr. Benedikt Förster.

Paula Schramm alias Emely Busch Zu ihrer "Schloss Einstein"-Zeit war Paula Schramm gerade einmal zwölf Jahre alt. Bild: picture alliance/Eventpress/Eventpress Herrmann/Adobe Stock

Paula Schramm übernahm bei "Schloss Einstein" die Rolle der quirligen Emely Busch. Bei ihrem "Einstein"-Debüt stand Schramm bereits seit vier Jahren vor der Kamera. Sie war erst sieben Jahre alt, als sie bei der Krankenhausserie "Hallo, Onkel Doc!" das erste Mal Fernsehluft schnupperte! Nach ihrem "Schloss Einstein"-Abschied im Jahr 2006 lief die Karriere der Schauspielerin nahtlos weiter. Sie spielte in "Hallo Robbie!", "Doctor's Diary" und bei "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" wiederkehrende Rollen. Auf der Kinoleinwand war Schramm ebenfalls zu sehen. Besonders denkwürdig war ihr Auftritt als Sabrina in "Die wilden Hühner und das Leben". Sabrina bandelt mit Fred (Jeremy Mockridge) an, der mit Sprotte (Michelle von Treuberg) zusammen ist. Ein Schock! Der Blick auf Social Media zeigt, dass die Herzen vieler "Wilde Hühner"-Fans deswegen noch immer gebrochen sind. Vor allem Fred haben sie bis heute nicht verziehen.

Noch mal richtig schön über Freds Fehltritt ärgern: "Die wilden Hühner" auf Joyn streamen! Film ansehen Kinder Die wilden Hühner und das Leben Verfügbar auf Joyn 107:09 Min Link kopieren Teilen

Privat scheint es für Paula Schramm in der Liebe weniger dramatisch zu laufen: Sie ist mit dem Schauspielkollegen Laurence Rupp liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2015 geboren ist. Rupp ist ebenfalls vielbeschäftigt und feiert gerade einen Meilenstein: Er wird "Tatort"-Kommissar! Gemeinsam mit Miriam Fusenegger wird er in Österreich die Nachfolge von Eisner und Fellner (Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser) übernehmen. Rupp und Fusenegger werden die Halbgeschwister Charlotte "Charlie" Hahn und Alex Maleky spielen.

Cynthia Micas alias Joana Hofmeister Cynthia Micas ist auch nach "Schloss Einstein" der Film- und Fernsehbranche treu geblieben. Bild: picture alliance/Panama Pictures/Christoph Hardt/ZB/Ralf Hirschberger/Adobe Stock

Cynthia Micas und ihre "Schloss Einstein"-Rolle Joana Hofmeister haben auf jeden Fall die Liebe zur Musik gemeinsam. Während es Joana in der Serie beim Casting-Wettbewerb in die Band Fortunes schafft, blieb auch Micas der Bühne treu. Neben einer Schauspielausbildung absolvierte sie nach ihrem Serienausstieg eine Ausbildung in klassischem Gesang. Nach zahlreichen Engagements am Theater und an der Oper landete Cynthia Micas 2019 wieder eine größere Fernsehrolle: Im Berliner "Tatort" spielt sie die Kriminaloberkommissarin Karoline "Karo" Lorenz. Seit 2024 ist Micas aber nicht nur auf dem Polizeirevier, sondern auch wieder in der Schule zu sehen - diesmal aber auf der anderen Seite des Pults. In der Serie "Maxton Hall: Die Welt zwischen uns" verkörpert sie die Lehrerin Pippa Whinfield.

Christopher Kohn alias Thomas Christopher Kohn spielte einige Folgen lang den Schwarm einer "Schloss Einstein"-Schülerin. Bild: IMAGO/POP-EYE/picture alliance/ABBfoto/Adobe Stock

Mit Justin-Bieber-Frisur und musikalischem Talent hat Christoper Kohns Rolle Thomas bei "Schloss Einstein" schnell das Herz von Sue Birnbaum (Katharina Wien) erobert. Eine schwierige Zeit für Fans von Sue und René (Antoine Grison), die sich nichts sehnlicher wünschten, als dass die beiden endlich zusammenkommen. In sechs Folgen spielte Kohn eine Gastrolle, bis sich sein Charakter Thomas aus dem Staub machte. Thomas ging mit seiner Managerin nach Paris, um seine Musik-Karriere zu verfolgen. Sue und er führten eine Fernbeziehung, bis ihr klar wird, dass ihr Herz für René schlägt. Endlich ein Happy End! Der Weg von Christopher Kohn führte nach "Schloss Einstein" erst mal zur Serie "112 - Sie retten dein Leben". Seine erste Hauptrolle landet er dann 2010 in der SAT.1-Serie "Hand aufs Herz". Als Ben Bergmann drückte er wieder die Schulbank und verliebte sich dabei in seine Lehrerin. Nach weiteren Stationen bei "Notruf Hafenkante" und "Alles was zählt" ist Kohn ab dem 1. Juni 2026 wieder in einer Daily-Soap in SAT.1 zu sehen: Bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme" spielt er den Bürgermeister Felix, die alte Liebe der Hauptfigur Frieda (Laura Lippmann).