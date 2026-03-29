"Bin ein bisschen verzweifelt" Schock-Nachricht für Evelyn Burdecki: Sie erhielt Fettleber-Diagnose Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Bei Evelyn Burdecki wurde eine Fettleber diagnostiziert. Nun muss die 37-Jährige auf Zucker-Entzug. Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

Bei einem Gesundheits-Check hat Evelyn Burdecki eine unerwartete Diagnose ereilt, die den Reality-Star nun zu einer radikalen Veränderung zwingt. Was ihr der Arzt empfiehlt, ist für die 37-Jährige schwer zu verkraften.

Hiobsbotschaft für Evelyn Burdecki: Bei einem Gesundheits-Check-up wurde bei der 37-Jährigen eine Fettleber festgestellt. Das machte der Reality-Star am Freitag (27. März) in einer Instagram-Story öffentlich. "Beim Checkup ist einfach herausgekommen, dass ich eine Fettleber habe. Ich war genauso schockiert wie ihr jetzt gerade", erklärte sie ihren rund 930.000 Follower:innen. Eine Fettleber entsteht, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen ansammelt. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, drohen im schlimmsten Fall Entzündungen - und dauerhafte Leberschäden. Als häufigster Auslöser gilt übermäßiger Alkoholkonsum, aber auch Stoffwechselerkrankungen oder eine zu zucker- und fettreiche Ernährung können die Ursache sein.

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"Ich habe dieses Pech" Bei Burdecki liegt die Ursache offenbar in der Ernährung - aber nicht nur. Sie zitiert ihren Arzt mit den Worten: "Evelyn, du ernährst dich ungesund, aber es gibt auch Menschen, die sich ihr Leben lang ungesund ernähren und die bekommen keine Fettleber." Das bedeutet: Neben Lebensstil spielen auch genetische Faktoren bei der Entstehung einer Fettleber eine große Rolle. Manche Menschen haben eine Veranlagung dazu. "Ich habe dieses Pech", sagt Burdecki.

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Arzt verordnet Zuckerverzicht Nach Angaben der Reality-Darstellerin handelt es sich um eine leichte Form der Erkrankung. Dennoch gebe es Handlungsbedarf: "Es kann wirklich schlimm werden, wenn man so weitermacht und nichts dagegen tut." Deshalb hat die 37-Jährige von ihrem Arzt nun ein sechswöchiges Zuckerverbot auferlegt bekommen. Diese Nachricht habe sie stark getroffen: "Mir wurde schwindelig, mir wurde schlecht und ich wollte am liebsten heulen, weil ich wusste: 'Evelyn, du wirst es niemals schaffen.'" Zuckerverzicht sei für sie so schlimm wie für einen Raucher, der mit dem Rauchen aufhört. "Das ist eine Sucht", sagt die 37-Jährige.

"Ich bin ein bisschen verzweifelt", gesteht Burdecki. Sie wisse nicht, wo sie anfangen solle und befürchte, durch den Zuckerverzicht unausstehlich zu werden. Deshalb will sie künftig vor allem zu Hause auf Zucker verzichten, wo sie nicht unter Menschen ist. "Ich weiß, dass das richtig schwer wird." Bei ihren Follower:innen bedankte sie sich schon vorab für Tipps, wie man es schafft, auf Zucker zu verzichten. "Ich habe einen Riesen-Respekt für alle, die es schaffen, in ihrem Leben auf Zucker zu verzichten."