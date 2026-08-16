Seit 23 Jahren verheiratet
"Schockverliebt": Das ist die Frau von ARD-Moderator Frank Busemann
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Frank Busemann kennen die meisten als ehemaligen Zehnkämpfer und heutigen ARD-Moderator der Leichtathletik-EM. Dass der Sportexperte regelmäßig vor der Kamera steht, lässt auch das Interesse an seinem Privatleben steigen. Tatsächlich ist er schon seit vielen Jahren glücklich verheiratet.
Noch bis zum 16. August führt Frank Busemann gemeinsam mit Claus Lufen durch die Leichtathletik-EM. Als ehemaliger Profisportler kann der 51-Jährige die Ereignisse bestens kommentieren und einschätzen. Spannend ist für Fans aber natürlich auch sein Privatleben. Und tatsächlich begleitet ihn seine Ehefrau Katrin schon seit mehr als zwei Jahrzehnten durchs Leben.
Kennengelernt haben sich Katrin und Frank Busemann vor vielen Jahren. Und zumindest bei ihm scheint es Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein. Wie der Moderator im September 2025 auf Instagram verriet, hat Katrin ihn schon beim ersten Treffen fasziniert.
"Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich schockverliebt. Auf den ersten Blick", schrieb Busemann zu einem gemeinsamen Selfie. Sein erster Gedanke sei gewesen: "Wow! Boah! Wow!" Wenige Worte, viele Emotionen. Er habe seine spätere Ehefrau damals einfach "umwerfend" gefunden.
Ganz so euphorisch ging Katrin aber wohl nicht aus dem Treffen. "Tja, der ist nett", soll ihr erster Gedanke gewesen sein. Für Busemann offenbar kein Grund aufzugeben. Drei Monate habe er um sie geworben und versucht, sie davon zu überzeugen, dass er "total der wilde Hund" sei. Mit Erfolg: Irgendwann willigte Katrin ein, mit ihm auszugehen.
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23 Jahre glücklich verheiratet
Aus dem ersten Kennenlernen wurde die ganz große Liebe und eine langjährige Beziehung. 2003 gaben sich Frank und Katrin Busemann dann das Jawort. In seinem rührenden Instagram-Post zum 22. Hochzeitstag macht der ehemalige Leistungssportler deutlich, wie wichtig seine Frau noch immer für ihn ist. Eine Familie haben die beiden auch gegründet, sie sind Eltern von zwei Söhnen und einer Tochter.
"Heute können wir uns immer noch zu 100 Prozent aufeinander verlassen, haben alles zusammen durchgemacht und erlebt, sind füreinander da, lieben uns", schreibt er. Dazu findet er gewohnt lockere Worte und bezeichnet seine Frau unter anderem als "den Kracher".
Auch die schwierigen Phasen seiner Sportkarriere habe Katrin mit ihm durchgestanden. "Das Dreiviertel Jahr zum Karriereende damals war nicht einfach. Sie hat’s ertragen" erinnert er sich. Gleichzeitig habe sie immer gewusst, dass er nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wieder "normal" werden würde - wobei er selbst ergänzt: "Obwohl 'normal' relativ ist."
Das macht Katrin Busemann beruflich
Während Frank Busemann als ehemaliger Zehnkämpfer und ARD-Sportexperte im Rampenlicht steht, arbeitet seine Frau ebenfalls in der Medienbranche. Allerdings hinter den Kulissen. Katrin Busemann ist beim ZDF tätig und dort Bereichsleiterin Medienforschung und Beratung in der Direktion Audience. In dieser Funktion kümmert sie sich unter anderem um die Bereiche Programmfinanzierung, Produktionscontrolling, das Portfoliomanagement und die Kommunikations- sowie Medienplanung.
Humor vor und hinter den Kulissen
Privat scheint bei den Busemanns trotz der langen gemeinsamen Geschichte der Humor erhalten zu bleiben. In seinem Post zum Hochzeitstag scherzt Frank Busemann über die Wirkung gemeinsamer Fotos. Immer wenn er mit jemand anderem posiere, würden die Beiträge besser laufen. "Wenn ich allein darauf bin, ist’s halt zu langweilig. Oder ganz nett", schreibt er in Anspielung auf Katrins ersten Eindruck von ihm. "Deshalb heute mal ein Kracher mit meiner Frau. Auch heute finde ich sie noch umwerfend." Der Moderator scheint auch nach fast 30 gemeinsamen Jahren noch ganz vernarrt in seine Herzensdame zu sein. Ein echter Hauptgewinn.
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