"Bis das Geld ausgeht" Nino de Angelo kündigt Karriereende an – zumindest "bis mir das Geld ausgeht" Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Julia W. Nino de Angelo hat seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Bild: Imago Images / Future Image

Nino de Angelo steht schon seit den 1980ern auf der Bühne. Nun kündigt der Schlagersänger sein Karriereende an und nennt ein konkretes Datum: An diesem Tag will er abtreten – schließt ein Comeback jedoch nicht aus.

Am 16. August ist Nino de Angelo im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast Ab 12 Uhr auch im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Ein oder zwei Alben will Nino de Angelo noch aufnehmen, einmal noch auf große Tournee gehen – dann sei aber Schluss. Das hat der Sänger im Interview mit der "ARD Schlagerwelt" angekündigt und nennt dabei auch schon ein ganz konkretes Datum für seinen Bühnenabschied.

An diesem Tag will Nino de Angelo seine Karriere beenden "Ich habe vor, bis zu meinem 66. Lebensjahr zu arbeiten", sagte de Angelo laut "t-online" in dem Interview. "Das wird dann sein bis zum 18. September 2029. Dann möchte ich mich zurückziehen." Noch rund drei Jahre wird Nino de Angelo seinen Fans als Künstler also noch erhalten bleiben. Doch er wäre nicht der erste Schlagerstar, der nach einem großen Abschied ein noch größeres Comeback feiert. So beendete Howard Carpendale seine Musikkarriere 2003, um vier Jahre später wieder auf die Bühne zurückzukehren. Viele andere Künstler taten es ihm gleich.

Auch Nino de Angelo schließt eine Rückkehr ins Musik-Business nicht aus. "Wenn mir das Geld ausgeht, komme ich wieder", sagte er laut "t-online" mit einem Augenzwinkern.

Nino de Angelo zieht es nach Italien Nicht nur beruflich, sondern auch privat markiert das Datum einen Neuanfang: Mit seiner Partnerin Simone will er nach Italien ziehen. Von dort stammen auch seine Eltern. Ein Haus mit Grundstück sei bereits gefunden, berichtet "t-online". Demnach werden die ersten Umzugskisten bereits Ende 2026 nach Italien geschickt. Freundin Simone, die derzeit noch im Allgäu einen Reiterhof betreibt, soll mit den Pferden später nachkommen.

Bevor es so weit ist, steht Nino de Angelo aber noch einmal im "ZDF-Fernsehgarten" auf der Bühne: Er ist am 16. August ab 12:00 Uhr bei Andrea Kiewel im ZDF zu Gast. Das Motto könnte nicht passender für Nino de Angelo sein: "Italo-Schlager".

Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" am 16. August 2026 Bald verfügbar Sonntag, 16.08. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten "ZDF-Fernsehgarten" feiert "Italo-Schlager" Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen