Porträt Tom Schilling: Wie er vom Schulhof-Talent zu einem der gefragtesten Schauspieler Deutschlands wurde Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Johanna Grauthoff Tom Schilling ist bereits seit seiner Kindheit als Schauspieler aktiv. Bild: APress

Tom Schilling stand schon als Kind vor der Kamera und gehört heute zu den spannendsten Schauspielern seiner Generation. Dabei zeigt er sich nicht nur beruflich vielseitig: Auch privat und musikalisch hat der Berliner längst seinen eigenen Weg gefunden.

Tom Schilling wurde schon als Kind entdeckt Manche Schauspieler:innen kämpfen jahrelang um ihre erste Rolle. Bei Tom Schilling kam alles ganz anders. Noch bevor er überhaupt wusste, was ein Casting ist, wurde er entdeckt. In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" erinnerte sich Schilling daran, wie ungewöhnlich jung er damals war:

Als ich sechs war, kam jemand in den Kindergarten und hat auf mich gezeigt. Und dann ist das noch mal passiert als ich zwölf war. Das heißt, ich wurde mehrmals entdeckt. Tom Schilling

Sein Filmdebüt gab er bereits 1988 in der DDR-Produktion "Stunde der Wahrheit". Da war Schilling gerade einmal sechs Jahre alt. Später wurde er auf seinem Gymnasium in Berlin von Regisseur Thomas Heise entdeckt und spielte schon mit zwölf Jahren auf der Theaterbühne am renommierten Berliner Ensemble.

Sein Weg zum gefeierten Nachwuchsstar Bevor Tom Schilling einem breiten Publikum bekannt wurde, hatte er also längst Bühnenerfahrung gesammelt. Der endgültige Durchbruch kam dann im Jahr 2000. In der Romanverfilmung "Crazy" spielte er den Internatsschüler Janosch Schwarze an der Seite von Robert Stadlober. Der Film entwickelte sich zu einem großen Kinoerfolg und machte Schilling schlagartig bekannt. Nicht nur filmisch, sondern auch als Teenieschwarm war Tom Schilling plötzlich ein Name, an dem kaum jemand vorbeikam. Für den damals 18-Jährigen begann damit eine Karriere, die bis heute anhält.

In "Crazy" ist Tom Schilling (r.) neben Robert Stadlober und Oona-Devi Liebich zu sehen. Bild: picture alliance/United Archives | United Archives/Impress

Erfolgreiche Filmkarriere mit zahlreichen Auszeichnungen In den folgenden Jahren etablierte sich Tom Schilling als feste Größe im deutschen Film. Er überzeugte unter anderem in Produktionen wie "Oh Boy", "Who Am I - Kein System ist sicher", "Eine Million Minuten" oder auch dem Oscar-nominierten Drama "Werk ohne Autor". Für seine Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Deutschen Filmpreis, dem Bayerischen Filmpreis und dem Bambi. Auch im Streaming-Zeitalter bleibt Schilling gefragt. Seit 2024 ist er in der Netflix-Serie "Achtsam morden" zu sehen, in der er den Anwalt Björn Diemel verkörpert. Die Serie basiert auf den erfolgreichen Romanen von Karsten Dusse und entwickelte sich schnell zu einem Publikumserfolg. Am 28. Mai 2026 wurde die zweite Staffel veröffentlicht.

Sein Herz schlägt für die Musik Weniger bekannt ist, dass Tom Schilling auch als Musiker erfolgreich ist. Gemeinsam mit seiner Band Tom Schilling & The Jazz Kids veröffentlichte er 2017 das Album "Vilnius". Später benannte sich die Gruppe in "Die Andere Seite" um und brachte 2022 das Album "Epithymia" heraus. Musik ist für Schilling dabei weit mehr als ein Hobby. In einem Podcast der Wochenzeitung "Die Zeit" sprach er offen über eine persönliche Sinnkrise im Jahr 2020. Diese Phase habe ihn unter anderem dazu bewegt, eigene Songs zu schreiben und neue kreative Wege einzuschlagen.

Tom Schilling abseits vom Glamour Privat lebt Tom Schilling deutlich zurückgezogener, als es sein Beruf vermuten lässt. Mit der Produzentin und Regieassistentin Anne Schilling, geborene Mosebach, war er viele Jahre liiert, bevor das Paar 2019 heiratete. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, die 2014 und 2017 geboren wurden. Außerdem hat Schilling einen Sohn namens Oscar aus einer früheren Beziehung. Wie wichtig ihm seine Familie ist, machte Schilling 2024 im Gespräch mit "t-online" deutlich. Wenn seine Frau beruflich unterwegs sei, übernehme er selbstverständlich den Alltag mit den Kindern. "Im Moment genieße ich es auch total, mal allein mit den Kindern zu sein. Man begegnet ihnen auch ganz anders, wenn die mütterliche Energie mal nicht da ist", erklärte der Schauspieler. Statt roter Teppiche stehen dann ganz alltägliche Aufgaben auf dem Programm: "Kochen, waschen, putzen, einkaufen. Den Kindern alles hinterherräumen, sie rechtzeitig zur Schule bringen und abholen, sich mit Freunden verabreden und so weiter. Es ist ein Fulltime-Job", so Schilling. Ein Leben, das mit dem Glamour der Filmbranche nur wenig gemeinsam hat, Tom Schilling aber zu hundert Prozent erfüllt.