Sorge um Fernseh-Koch "Traf mich wie ein Blitz": Johann Lafer macht Krebserkrankung öffentlich Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. Johann Lafer hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bild: Imago Images / Marja

Vergangene Woche war Johann Lafer im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast. Viele Zuschauer:innen zeigten sich überrascht vom veränderten Aussehen des Fernsehkochs. Nach einem Interview erscheint der Auftritt nun in einem neuen Licht: Lafer ist an Krebs erkrankt.

Den nächsten "ZDF-Fernsehgarten" gibt's am 31. Mai Sonntag ab 12 Uhr im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Als Andrea Kiewel vergangene Woche zur "Koch-Battle" in den "ZDF-Fernsehgarten" lud, durfte ein Stammgast natürlich nicht fehlen: Fernsehkoch Johann Lafer. Anders als gewohnt zeigte sich der 68-Jährige jedoch ohne Schnauzbart und mit Bandana auf dem Kopf. In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Zuschauer:innen überrascht über den veränderten Look des TV-Kochs. Nun hat Lafer dem Magazin "Bunte" ein Interview gegeben, das den Auftritt in einem anderen Licht erscheinen lässt. Darin macht Johann Lafer öffentlich, dass er an Lymphknotenkrebs erkrankt ist.

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"Wie ein Blitz aus heiterem Himmel" "Das war ein Schock und traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel", sagt Lafer nun gegenüber "Bunte". Die Diagnose erhielt er demnach bereits im Januar 2024. Damals seien bereits Lymphknoten an Leiste, Hals und Bauch befallen gewesen. Lafer unterzog sich daraufhin einer Operation sowie einer Stammzellentherapie. Als diese nicht anschlug, sagte der TV-Koch dem Krebs im Januar 2026 mit einer Chemotherapie den Kampf an. Mittlerweile hat Lafer vier Behandlungen hinter sich.

Lafer verlor durch Behandlung seinen Geschmacksinn "Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg”, sagte der 68-Jährige nun im "Bild"-Interview. Und die Behandlung blieb nicht ohne Nebenwirkungen. "Anfangs verlor ich meine Kernkompetenz – den Geschmack", sagt Lafer im "Bunte"-Interview über die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Laut "Bild"-Bericht gehören auch Haarausfall und starker Gewichtsverlust zu den Folgen.

"Es geht bergauf" Doch die Behandlung scheint anzuschlagen. Erst in der vergangenen Woche habe er neue CT-Werte von seinen Ärzten bekommen. "Es waren gute Nachrichten. Es geht bergauf", sagte Lafer und weiter: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Der Fernsehkoch will trotz der Behandlung weiter Termine und Auftritte wahrnehmen. Der Austausch mit Kolleg:innen, das Kochen und die Begegnungen mit Menschen gäben ihm "viel Kraft, Zuversicht und Freude", sagte er der "Bild". Unter seinem Instagram-Post haben sich inzwischen auch viele Weggefährten zu Wort gemeldet und Lafer Genesungswünsche geschickt. "Gute Besserung Chef", schreib etwa "Das große Backen"-Juror Christian Hümbs.