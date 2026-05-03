"Tote Hose"
Trennung von Yvonne Woelke und Peter Klein: Jetzt reagier Ex-Frau Iris
Aktualisiert:von Julia W.
Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Yvonne Woelke hat einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Peter Klein gezogen. Kaum ist die Trennung bekannt, meldet sich auch schon Peters Ex-Frau Iris Klein zum Liebes-Aus zu Wort.
Die Beziehung zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein ist Geschichte. Nach anhaltenden Gerüchten über eine Krise hat die Schauspielerin nun die Trennung bestätigt – und dabei keinen Zweifel an der Endgültigkeit ihrer Entscheidung gelassen.
"Tote Hose" bei Yvonne Woelke
"Ehrlich gesagt habe ich keine Frühlingsgefühle. Bei mir ist gerade tote Hose", sagte Woelke, bekannt aus "Forsthaus Rampensau" und "Promis unter Palmen", im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Ein Liebescomeback schließt sie aus. Stattdessen wolle sie sich auf sich selbst konzentrieren.
"Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben."
Das wünscht sich Yvonne Woelke für die Zukunft
Die vergangenen Monate waren für Woelke auch persönlich belastend, unter anderem durch die Erkrankung ihrer Mutter. Nun richtet sie den Blick nach vorn – und ist dabei durchaus offen für eine neue Beziehung, wenn auch unter klaren Bedingungen.
Ein zukünftiger Partner müsse fest im Leben stehen und "mehr Geld verdienen als ich", sagte sie. Zudem betonte sie: "Ich will immer noch Frau sein in einer Beziehung."
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Peter Klein: "Es ist kompliziert"
Peter Klein äußerte sich ebenfalls zur Trennung, blieb jedoch zurückhaltender. "Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß", erklärte er. Während er auf Mallorca lebt, pendelt Woelke zwischen Hamburg und Berlin.
Iris Klein äußert sich zur Trennung
Inzwischen hat sich auch Iris Klein in der "Bild" zur Trennung ihres Ex-Mannes geäußert. Obwohl sie seit April selbst wieder Single ist, kommt ein Liebes-Comeback mit Peter Klein für sie absolut nicht infrage. "Selbst wenn er der letzte Mann auf Erden wäre, wollte ich so einen Mann nicht mehr zurück", sagte sie.
Ganz verdaut hat sie die Scheidung von Peter Klein im November 2024 offenbar noch nicht. "Was er mir alles angetan hat, hat mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen und 100.000 Euro noch bei der Scheidung", sagte die 58-Jährige.
Auch Yvonne Woelke bekommt von Iris Klein ihr Fett weg. "Dass Frau Woelke weder Herz noch ein Gewissen hat, war vielen Menschen schon lange vorher klar. Ich wünsche beiden trotzdem alles Gute für die Zukunft."
Vorwürfe von Ex-Frau Iris Klein
Die Beziehung von Woelke und Klein stand von Beginn an im Fokus der Öffentlichkeit. Hintergrund war ein öffentlich ausgetragenes Zerwürfnis mit Kleins Ex-Frau Iris Klein, die Woelke einst vorgeworfen hatte, während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp eine Affäre mit ihrem damaligen Ehemann gehabt zu haben.
Beide wiesen diese Anschuldigungen stets zurück. Dennoch entwickelte sich später eine Beziehung – begleitet von Kritik und wiederkehrenden öffentlichen Auseinandersetzungen.
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