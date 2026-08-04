Sie haben zusammen am Theater gespielt und deutsche TV-Geschichte geschrieben: Dietmar Bär, Joachim Król, Peter Lohmeyer und Armin Rohde. Sie verbindet eine Freundschaft, die seit mittlerweile vier Jahrzehnten hält.

Seit 1984: Die außergewöhnliche Freundschaft von Armin Rohde, Dietmar Bär, Peter Lohmeyer und Joachim Król

Wie nah sich die vier Schauspieler über all die Jahre geblieben sind, bringt Armin Rohde in der WDR-Dokumentation "Vier von Hier" selbst auf den Punkt: "Wenn du die so lange kennst als Freunde, dann vergisst man, was das für gute Schauspieler sind. Und beim Drehen guckst du dich dann um und sagst, das sind ja richtig geile Schauspieler."

Diese tiefe Verbindung haben sie der Bochumer Theaterszene in den 1980er-Jahren zu verdanken. Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen Geschichte war Schillers "Die Räuber" im Jahr 1984 am Schauspielhaus Bochum. Unter der Regie von Alfred Kirchner stand Joachim Król als Räuber Schwarz auf der Bühne - an seiner Seite Dietmar Bär und Armin Rohde. Es war das erste Mal, dass drei der vier gemeinsam auftraten.

Während Rohde damals festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus war, absolvierten Bär und Lohmeyer zeitgleich die dortige Schauspielschule. Auch Król zog es nach seinem Studium in München immer wieder für Engagements in das Ruhrgebiet zurück. Auch abseits der Bühne teilten die jungen Schauspieler ihren Alltag. Als Lohmeyer beispielsweise nach Berlin zog und dort später seine erste Wohnung aufgab, übernahm Bär kurzerhand den Mietvertrag.

Aus den gemeinsamen Anfängen entwickelten sich Karrieren, die die vier schließlich einem Millionenpublikum bekannt machten - etwa durch prägende Rollen in der beliebten ARD-Krimireihe "Tatort", wo Bär seit 1997 in Köln und Król von 2011 bis 2015 in Frankfurt ermittelte. Ein Stück Ruhrgebiets-Treue blieb dabei vor allem bei Rohde hängen: Während es die drei Kollegen im Laufe der Jahre in andere Städte zog, lebt er als einziger bis heute in Bochum.