Gemeinsame Geschichte
Seit über 40 Jahren befreundet: Diese 3 Top-Schauspieler sind immer an Armin Rohdes Seite
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Sie haben zusammen am Theater gespielt und deutsche TV-Geschichte geschrieben: Dietmar Bär, Joachim Król, Peter Lohmeyer und Armin Rohde. Sie verbindet eine Freundschaft, die seit mittlerweile vier Jahrzehnten hält.
Dietmar Bär siehst du im "Tatort" am 4. August um 20:15 Uhr im WDR-Livestream auf Joyn
Heute, 20:15 Uhr • Tatort
Wie alle anderen auch
90 Min
Seit 1984: Die außergewöhnliche Freundschaft von Armin Rohde, Dietmar Bär, Peter Lohmeyer und Joachim Król
Wie nah sich die vier Schauspieler über all die Jahre geblieben sind, bringt Armin Rohde in der WDR-Dokumentation "Vier von Hier" selbst auf den Punkt: "Wenn du die so lange kennst als Freunde, dann vergisst man, was das für gute Schauspieler sind. Und beim Drehen guckst du dich dann um und sagst, das sind ja richtig geile Schauspieler."
Diese tiefe Verbindung haben sie der Bochumer Theaterszene in den 1980er-Jahren zu verdanken. Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen Geschichte war Schillers "Die Räuber" im Jahr 1984 am Schauspielhaus Bochum. Unter der Regie von Alfred Kirchner stand Joachim Król als Räuber Schwarz auf der Bühne - an seiner Seite Dietmar Bär und Armin Rohde. Es war das erste Mal, dass drei der vier gemeinsam auftraten.
Während Rohde damals festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus war, absolvierten Bär und Lohmeyer zeitgleich die dortige Schauspielschule. Auch Król zog es nach seinem Studium in München immer wieder für Engagements in das Ruhrgebiet zurück. Auch abseits der Bühne teilten die jungen Schauspieler ihren Alltag. Als Lohmeyer beispielsweise nach Berlin zog und dort später seine erste Wohnung aufgab, übernahm Bär kurzerhand den Mietvertrag.
Aus den gemeinsamen Anfängen entwickelten sich Karrieren, die die vier schließlich einem Millionenpublikum bekannt machten - etwa durch prägende Rollen in der beliebten ARD-Krimireihe "Tatort", wo Bär seit 1997 in Köln und Król von 2011 bis 2015 in Frankfurt ermittelte. Ein Stück Ruhrgebiets-Treue blieb dabei vor allem bei Rohde hängen: Während es die drei Kollegen im Laufe der Jahre in andere Städte zog, lebt er als einziger bis heute in Bochum.
Peter Lohmeyer siehst du im Thriller "Brandmal" am 8. August um 23:10 Uhr im hr-Livestream auf Joyn
Samstag, 08.08. 23:10 Uhr
Brandmal
90 Min
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"Vier von Hier": Vier Schauspielstars, eine Freundschaft - die Geschichte hinter dem Kinofilm
Den Anstoß für die Dokumentation gab der Brost-Ruhr-Preis 2024. Ursprünglich entstand für die Preisverleihung nur ein kurzer Clip. Die Reaktionen waren jedoch so stark, dass Regisseur Christoph Rüter das Material zu einem über 70-minütigen Kinofilm ausbaute. Das Konzept: Die vier Schauspiel-Stars schauen sich bei einem Drehtag in der Lichtburg alte Ausschnitte aus ihren Karrieren an - eine Spurensuche zwischen gemeinsamem Lachen und nachdenklichen Augenblicken. Für die passenden Kulissen schickte Rüter das Quartett zudem an symbolträchtige Orte der Region, unter anderem auf eine der typischen Revier-Halden und in das Ruhr Museum auf Zeche Zollverein.
In seiner Ansprache am Premierenabend im April unterstrich Bodo Hombach von der Brost-Stiftung die Bedeutung der vier Schauspieler: "Unsere Vier verbinden, was auseinanderfällt. Sie übersetzen Können in Zuversicht. Man nennt sie Vorbilder. Ich nenne sie Kräfte. Sie sind nicht Schmuck der Region, sondern Substanz."
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