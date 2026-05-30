Im Porträt Heute Rapperin, früher Kinder-Schauspielerin: Das ist Zsá Zsá Inci Bürkle Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna T. Bei den "Wilden Hühnern" war sie Trude (r.). Heute singt Zsá Zsá über "zehn Bad Bunnys auf 'nem Boot". Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / United Archives; Phruetthiphong_stock.adobe.com

Wer in den 2000ern aufgewachsen ist, dem ist ihr Gesicht vermutlich sehr bekannt: Zsá Zsá Inci Bürkle spielte als Kind die Rolle der Trude in "Die wilden Hühner". Heute ist sie auch als Musikerin und über die sozialen Medien bekannt.

Kindheit und Karrierestart bei "Die wilden Hühner" Zsá Zsá ist schon in jungen Jahren viel herumgekommen: Am 20. August 1995 in Pforzheim geboren, zog sie im Alter von sechs Jahren mit ihrer Mutter nach Berlin und später in die USA, wo sie ihren High-School-Abschluss machte. Anschließend absolvierte sie eine Schauspielausbildung, ebenfalls in den USA. Schon 2006 stand Zsá Zsá das erste Mal vor der Kamera und verkörperte die Rolle von Trude in "Die wilden Hühner" und den Fortsetzungen "Die Wilden Hühner und die Liebe" und "Die Wilden Hühner und das Leben" Es folgten weitere Rollen, die die Vielseitigkeit der Schauspielerin abbilden: In "Doctor’s Diary" spielte sie in Rückblenden die junge Gretchen Haase, außerdem war sie unter anderem in "Fack ju Göhte 2", "Der Lehrer" und "Verdammt verliebt auf Mallorca" zu sehen. Bürkle hat sich schon früh in unterschiedlichen Formaten bewegt - Kino, TV-Film, Krimi, Comedy, Serie.

Musikkarriere & Social Media Parallel zur Schauspielerei rückte für Bürkle zunehmend die Musik in den Vordergrund. 2014 war sie Teil des Electronic-Duos "Lionzz", später veröffentlichte sie solo unter dem Namen Zsá Zsá. Ihre erste Solo-Single "Scare Me" erschien 2021, seit 2024 veröffentlicht sie verstärkt auch deutschsprachige Songs. 2025 landete Zsá Zsá mit "Bad Bunnies" einen richtigen Hit: Der Song stieg am 9. Mai 2025 auf Platz sechs der Deutschen Single-Charts ein und hielt sich 15 Wochen in den Charts. Sie wurde daraufhin als Breakhrough-Artist des Monats ausgezeichnet, Angaben zufolge kam der Song allein in Deutschland auf mehr als 18 Millionen Streams. Ihre Popularität hat Zsá Zsá sich nicht zuletzt auch in den Sozialen Medien erarbeitet: Ihren rund 360.000 Follower:innen auf TikTok und 141.000 auf Instagram präsentiert sie sich als Popfigur, irgendwo zwischen Girly-Glam, Ironie, Provokation und Selbstbehauptung.

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Das ist über Zsá Zsás Privatleben bekannt Seit Anfang ihrer 20er sind Zsá Zsá und Ruby O. Fee unzertrennlich, zweitweise lebten sie sogar in einer gemeinsamen WG. Immer wieder treten die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, fliegen zusammen in den Urlaub und posten Reels - ab und an ist auch Rubys Mann Matthias Schweighöfer mit von der Partie. Hier lesen: Der erste Auftritt von Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee als Ehepaar

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Was verrät Zsá Zsá über ihre Beziehungen? Was ihr Liebesleben angeht, hält Zsá Zsá sich bedeckt. 2025 hatte sie jedoch ein sehr persönliches Reel geteilt, in dem sie von einer traumatisierenden Erfahrung spricht, die sie in ihrer Jugend gemacht hat: "Ich war mit 16 mit einem 36-Jährigen zusammen. Ich habe damals in L.A. gewohnt und ich bin nach Boulder, Colorado gezogen, um mit ihm zusammenzuleben", berichtet sie. Rückblickend wisse sie, dass sie ihre Unabhängigkeit aufgegeben habe, manipuliert worden sei. Sie verarbeitet die schwierige Erfahrung in ihrer Musik, will anderen Mädchen Mut machen. "Es ist schwer, aus so etwas herauszukommen, aber es geht", sagt sie.