Im ZDF löst er bei den "Rosenheim-Cops" Woche für Woche Kriminalfälle - doch einmal saß Schauspieler Igor Jeftić selbst in einer Gefängniszelle. Jetzt spricht er über eine Jugendsünde, die ihn teuer zu stehen kam.

Igor Jeftić gesteht: Deshalb wurde der "Rosenheim-Cops"-Star verhaftet

Seit 2009 verkörpert Igor Jeftić in der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" den pflichtbewussten Kommissar Sven Hansen. Dass er privat schon selbst mit dem Gesetz in Konflikt geriet und dafür sogar eine Nacht hinter Gittern verbrachte, dürfte seine Fans überraschen. Im Interview mit "Frau im Spiegel" erzählt der 54-Jährige, was damals geschah.

Aufgewachsen in Stuttgart, zog er für seine Schauspielausbildung nach München. Nach ersten Theaterengagements übernahm er ab 1996 auch Rollen in Fernsehserien wie "In aller Freundschaft" und "Tatort". Der große Durchbruch kam schließlich mit den "Rosenheim-Cops", wo er seit der achten Staffel als smarter Ermittler und segelbegeistertes "Nordlicht" in mehr als 380 Episoden für Ordnung im Chiemgau sorgt. Was vielen Fans dabei neu sein dürfte: Genau in jener Münchner Studienzeit leistete sich der spätere Kommissar eine Jugendsünde, die ihn Jahre später einholen sollte.

Während seiner Ausbildung an der Schauspielschule sei er regelmäßig in den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrschein gefahren und auch mehrfach dabei erwischt worden - die fälligen Strafen habe er schlicht nicht bezahlt. Begünstigt habe ihn dabei ein bürokratischer Schlupfwinkel: "Ich war in München nicht gemeldet", erklärt er. Als er nach Berlin gezogen sei und sich dort ordnungsgemäß angemeldet habe, habe die Polizei zugegriffen.