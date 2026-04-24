True-Crime-Reihe "Mord im Dorf"
Zinnowitz: Eiskalter Mord an Schwangerer erschüttert Badeort
Veröffentlicht:von Nina Lindemann
Zinnowitz auf der Ostsee-Insel Usedom ist eigentlich als idyllischer Badeort bekannt. Doch eines Tages wird eine Schwangere auf brutalste Art ermordet. Der Täter ist wie vom Erdboden verschluckt - bis die Polizei genauer recherchiert und ein grausames Motiv offenlegt.
Schau hier den ganzen True-Crime-Fall von Zinnowitz
Brutaler Messerangriff
Es ist der 19. März 2019 in der kleinen 4.000-Einwohner-Gemeinde Zinnowitz und alles scheint wie immer - zwischen dem Strand und den teuren Villen ist alles ruhig.
Doch dann wird ein erschreckender Fund gemacht. Die 18-jährige Maria K. wird blutüberströmt in ihrer Wohnung aufgefunden, ermordet durch 39 Messerstiche.
Bei einer derart hohen Anzahl an Stichen spricht man von einer Übertötung, die normalerweise durch starke negative Gefühle gegenüber dem Opfer ausgelöst werden. Die Beamten schlussfolgern, dass der Täter Maria K. gekannt haben muss.
Diese Theorie wird auch durch die Tatsache gestützt, dass keine Einbruchsspuren gefunden wurden. Die Mutter des Opfers berichtet außerdem, dass ihre Tochter am Tag vor der Tat unzählige Nachrichten bekommen hat - und einen Anruf, nach dem sie ganz schnell zu sich nach Hause gegangen ist. Handelt es sich dabei um einen Anruf des Täters?
Als wäre diese schreckliche Tat noch nicht genug, wird später festgestellt, dass Maria im dritten Monat schwanger war. War die Schwangerschaft das Motiv und der Täter vielleicht der Vater, der das Kind nicht wollte?
Mörder unter Dorfbewohnern
Schnell spricht sich die Tat in Zinnowitz herum. Alle stellen sich die Frage: "Könnte mein Nachbar der Mörder sein?"
Die Suche nach dem Täter erweist sich als schwierig, denn am Tatort gibt es kaum Spuren und es fehlen die Tatwaffe und das Handy von Maria K.
Es war einfach eine komplette Ausnahmesituation.
Selbst nach der Gründung der Mordkommission "Maria" und mit insgesamt 60 Ermittler:innen konnten keine neuen Indizien gefunden werden.
Der Vater des ungeborenen Kindes wird glücklicherweise schnell ausfindig gemacht - der hat jedoch ein wasserfestes Alibi. Somit stehen die Ermittlungen wieder am Ausgangspunkt.
Schwierige Spurensuche
Nach einer Datenabfrage bei Marias Telefonanbieter kommt endlich ein bedeutender Hinweis - die Ermittler:innen wissen jetzt, mit wem sie kurz vor ihrer Ermordung telefoniert und sich sogar getroffen hat.
Es handelt sich um Nico G., der auch in der Tatnacht vor Marias Wohnung gesehen wurde. Laut seiner Aussage wollte er nur sein Ladekabel abholen. Das erscheint den Ermittlern schlüssig. Ein Mord-Motiv fanden sie nicht. Auch der Fakt, dass sie sich fast gar nicht kannten, sprach gegen die Theorie der Übertötung.
Die Ermittler erweitern den Kreis der Befragten, doch alle Untersuchungen führen ins Leere. Es scheint unmöglich, jemanden mit einem Motiv zu finden.
Also zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht mehr sicher, ob man den Täter überhaupt findet. Ich glaube, es ging vielen so.
Aus Verzweiflung nehmen die Ermittler:innen wieder den einzigen Verdächtigen, den sie bis haben, unter die Lupe - Nico G.
Und dieses Mal werden sie fündig. Auf dem Handy von Nico G. finden sie schwer belastbare Google-Recherchen. Daraufhin kommt es zur ersten Verhaftung im Fall Maria K. Doch es wird nicht die einzige bleiben. In der Episode "Mörderische Neugier" der Serie "Mord im Dorf" erfährst du, wer die Tat begangen hat und mit welchem grausamen Motiv.
"Mord im Dorf" immer freitags um 20:15 Uhr
In der neuen True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" geht es um Kriminalfälle, die sich inmitten dörflicher Gemeinschaften zugetragen haben. Jede Folge bringt schockierende Wahrheiten über Mord und Totschlag ans Licht. Die Episoden kannst du auf Joyn kostenlos streamen.
Die True-Crime-Serie "Mord im Dorf" jetzt streamen
Mehr entdecken
"Mord im Dorf"
"Mord im Dorf": Der Würger mit dem blauen Seil
Neue True-Crime-Reihe "Mord im Dorf"
"Mord im Dorf": In Haddamar wird eine Leiche an Schweine verfüttert
Täterinnen im Fokus
Neue True-Crime-Reihe über Mörderinnen: "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" heute
Ab Januar 2026
"Die 7 Todsünden": Neuer Sendeplatz bei der True-Crime-Sendung
"Tod nach der Disco - Der Eiskellerfall"
945 Tage unschuldig im Knast: Doku zeigt den Fall von Sebastian T.
Dem Mörder auf der Spur
Filmkritikerin Antje Wessels über die True-Crime-Serie "Homicide Hunter"
Drogenlabor im Keller
True-Crime-Fall "Pausenbrot-Killer": Familienvater vergiftet seine Kollegen
True Crime
True Crime: So bizarr vergiftet und tötet der Kokain-Arzt seine Opfer
Ein Killer in weiß
Spritze des Todes: Wie Niels Högel seine Opfer heimlich tötete