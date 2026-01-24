Über Jahre hinweg vergiftet ein Mann aus NRW die Pausenbrote seiner Kolleg:innen mit Schwermetallen - zusammen gepanscht in seinem Keller.

Während Klaus O. in seinem "primitiven Kellerlabor" Gifte panscht, spielen seine Kinder im Garten. In "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" wird rekonstruiert, wie der Täter seine Arbeitskollegen systematisch vergiftete.

Während eines anstrengenden Arbeitstages freut sich wohl jede:r auf die wohlverdiente Mittagspause. Mit den Kollegen zusammen im Pausenraum oder der Kantine sitzen, quatschen und sich für den restlichen Tag stärken. So erging es auch den Mitarbeiter:innen in einem Armaturen-Herstellungsbetrieb im Jahr 2018. Doch keiner ahnte, dass sie während der Mittagspause Stück für Stück lebensgefährliche Gifte zu sich nahmen. Als "Pausenbrot-Mörder" sollte Klaus O. später traurige Berühmtheit erlangen.

Klaus O.: Eine stille Gefahr am Arbeitsplatz

Jahrelang lebten die Kolleg:innen von Klaus O. in Schloss Holte-Stukenbrock im Norden NRWs in dem Glauben, dass sie einfach nur Pech mit ihrer Gesundheit hätten. Übelkeit, Schwindel und andere unerklärliche Schmerzen - alles wurde auf Stress oder eine Erkältung geschoben. Doch hinter den Symptomen steckte ein perfider Plan: Klaus O. mischte heimlich Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium in ihre Pausenbrote und Getränke.

Seine Kolleg:innen erleiden schwere gesundheitliche Schäden: Nierenversagen, Bewusstlosigkeit, lebensbedrohliche Zustände. 2020 stirbt eines der Opfer an den Spätfolgen. Bis zuletzt schweigt der Täter zu seiner Motivation. Die Staatsanwaltschaft vermutet: Klaus O. wollte seinen Kollegen beim langsamen körperlichen Verfall zusehen. Das Gericht verurteilt ihn zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Wer war dieser Mann, der seine Kollegen auf so grausame Weise quälte? Was trieb ihn an? War es Rache, Frustration oder etwas noch Dunkleres? Inwiefern hat der Fall mit Hochmut zu tun? Und wie flog er letztendlich auf?