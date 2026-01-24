Drogenlabor im Keller
True-Crime-Fall "Pausenbrot-Killer": Familienvater vergiftet seine Kollegen
Aktualisiert:von Nicola Schiller
Während Klaus O. in seinem "primitiven Kellerlabor" Gifte panscht, spielen seine Kinder im Garten. In "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" wird rekonstruiert, wie der Täter seine Arbeitskollegen systematisch vergiftete.
Die tödliche Mittagspause
Während eines anstrengenden Arbeitstages freut sich wohl jede:r auf die wohlverdiente Mittagspause. Mit den Kollegen zusammen im Pausenraum oder der Kantine sitzen, quatschen und sich für den restlichen Tag stärken. So erging es auch den Mitarbeiter:innen in einem Armaturen-Herstellungsbetrieb im Jahr 2018. Doch keiner ahnte, dass sie während der Mittagspause Stück für Stück lebensgefährliche Gifte zu sich nahmen. Als "Pausenbrot-Mörder" sollte Klaus O. später traurige Berühmtheit erlangen.
Klaus O.: Eine stille Gefahr am Arbeitsplatz
Jahrelang lebten die Kolleg:innen von Klaus O. in Schloss Holte-Stukenbrock im Norden NRWs in dem Glauben, dass sie einfach nur Pech mit ihrer Gesundheit hätten. Übelkeit, Schwindel und andere unerklärliche Schmerzen - alles wurde auf Stress oder eine Erkältung geschoben. Doch hinter den Symptomen steckte ein perfider Plan: Klaus O. mischte heimlich Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium in ihre Pausenbrote und Getränke.
Seine Kolleg:innen erleiden schwere gesundheitliche Schäden: Nierenversagen, Bewusstlosigkeit, lebensbedrohliche Zustände. 2020 stirbt eines der Opfer an den Spätfolgen. Bis zuletzt schweigt der Täter zu seiner Motivation. Die Staatsanwaltschaft vermutet: Klaus O. wollte seinen Kollegen beim langsamen körperlichen Verfall zusehen. Das Gericht verurteilt ihn zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Wer war dieser Mann, der seine Kollegen auf so grausame Weise quälte? Was trieb ihn an? War es Rache, Frustration oder etwas noch Dunkleres? Inwiefern hat der Fall mit Hochmut zu tun? Und wie flog er letztendlich auf? Die Antwort gibt's bei "Die 7 Todsünden" mit Uwe Ochsenknecht am 23. Januar um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.
"Die 7 Todsünden" immer freitags bei Kabel Eins
Die neue True-Crime-Reihe "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" läuft ab 9. Januar freitags bei Kabel Eins. Die echten Kriminalfälle passen zu den klassischen christlichen Sünden wie Hochmut, Habgier, Wollust und Zorn. Moderator Uwe Ochsenknecht widmet sich in jeder der sieben Folgen einem neuen, aufsehenerregenden Fall. Zu Wort kommen Zeug:innen, Ermittler:innen und Expert:innen.
