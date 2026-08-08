Sie teilen eine Leidenschaft "Bergretter"-Star Michael Pascher: Diese Gemeinsamkeit hat er mit Heidi Klum Veröffentlicht: 08:30 Uhr von Sylvia Loth Rudi (Michael Pascher) nimmt einen Notruf entgegen. Ist etwa Heidi Klum (r.) am Apparat? Bild: picture alliance / AAPimages / Timm | AAPimages / Timm / ZDF und Sabine Finger Fotografie

Seit 2010 ist er ein bekanntes Gesicht bei den "Bergrettern": Michael Pascher spielt Rudi Dolezal. Er ist Techniker am Heliport und Einsatzkoordinator. Doch die Rolle ist nicht alles, was Michael Paschers berufliches Leben ausmacht.

Steckbrief Name : Michael Pascher

Geburtstag: 1. September 1979

Geburtsort : Prutz, Tirol

Wohnort : Wien

Größe : 1,86 Meter

Familienstand : nicht bekannt

Kinder: nicht bekanntwe

Ausbildung und Theater-Erfahrung Michael Pascher besuchte von 2000 bis 2004 das renommierte Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Sein schauspielerisches Talent brachte ihm neben großartigen Kritiken für die "Geierwally" 2005 auch den Nachwuchspreis der Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge ein. Am Theater war er zudem in den Stücken "Prinz Friedrich von Homburg" (2003), "33 Variationen" (2010) oder "Die Räuber" (2011) zu sehen.

Zweite Heimat Seit der fünften Folge ist er bei den "Bergrettern" mit dabei und mittlerweile einer der beliebtesten Charaktere. Über seine Rolle als Rudi sagt er: "Was mir gut gefällt, ist seine Bodenständigkeit, seine Fürsorglichkeit, er ist sehr empathisch, er macht sich viele Sorgen um alle und ist sehr harmoniebedürftig." Mit seiner Rolle hat er eine Serienfigur geschaffen, die längst zum vertrauten Gesicht der Reihe gehört. Seine Stärke liegt darin, Charaktere mit Ruhe, Natürlichkeit und viel menschlichem Gespür zum Leben zu erwecken. Rudi sorgt dafür, dass im Hintergrund vieles funktioniert: Er kennt die Abläufe, behält den Überblick und ist ein wichtiger Teil der "Bergretter"-Gemeinschaft. Mittlerweile fühlt er sich bei den Dreharbeiten fast wie zu Hause. So verriet Pascher 2021 auf einem Fan-Tag:

Die Ramsau ist nach über zehn Jahren wie eine zweite Heimat. Michael Pascher

Im "web.de"-Interview 2023 machte er auch deutlich, wie innig die Beziehungen der Darsteller:innen untereinander sind: "Da wir jetzt - nicht mit allen - aber mit vielen seit 14 Jahren drehen, ist es schon eine Art Familie geworden. Wir treffen uns nach dem Dreh oft und setzen uns zusammen, gucken Fußball, trinken was, unternehmen was, gehen wandern. Wir verstehen uns auch privat alle gut und besuchen uns auch gegenseitig, wenn wir freihaben."

Cooler Nebenjob Wie er an einem "Bergretter"-Fantag verraten hat, sammelt er Trainingsanzüge aus den Achtzigern. Dafür zahle er "einen Haufen Geld, das Doppelte von dem, was andere bezahlen", berichtet Sebastian Ströbel (49). Aus diesem verrückten Hobby hat Michael Pascher sogar einen Beruf gemacht! Gemeinsam mit seinem Kompagnon Wolfgang Lindenhofer, einem in Wien bekannten Hair- und Make-up-Artist, führt er den Vintage-Laden Wolfmich. Die zwei haben ein ehemaliges Sicherheitsgeschäft in der Gumpendorferstraße in ein 75 Quadratmeter großes Retroparadies umgewandelt. Dort finden sich Designer-Stücke von Balenciaga, Gucci, Prada, Moschino und Versace bis hin zu Comme des Garçons. "Vom Anorak bis zum Abendkleid hängen bei uns die Teile nebeneinander", so Wolfgang Lindenhofer. Neben außergewöhnlicher Kleidung finden sich im Shop alle möglichen Interior-Schätze: darunter Radios, Walkmen, Vasen und sogar Düfte.

Hollywood-Glamour in den Alpen In Staffel 15 hat "Germany’s Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum (53) einen Gastauftritt bei den "Bergrettern". Sie und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) sind große Fans der Serie. Als Sebastian Ströbel davon hörte, nahm er via Instagram Kontakt auf. Das Ergebnis: Heidi bekam eine Gastrolle! Als Eventmanagerin Isabell Klett wird sie nach einem Motorradunfall von Markus Kofler gerettet. Am Set hat sich die 53-Jährige bodenständig gezeigt. "Das war sehr easy und gut", erzählt Sebastian Ströbel im Gespräch mit Barbara Schöneberger (52). Auch Michael Pascher verriet, dass es "total lustig und relaxed" mit ihr war. Sie sei ohne Bodyguards und großes Team angereist. Als Dankeschön hat sie das "Bergretter"-Team auf ihre große Halloween-Party in New York eingeladen. Luise Bähr (47), Stefanie von Poser (47) und Michael Pascher folgten der Einladung. Michael Pascher verkleidete sich als Serienmörder Jeffrey Dahmer (†34), dessen Story 2022 in einer Doku festgehalten wurde. Der österreichische Schauspieler entschied sich für einen orangefarbenen Gefängnis-Overall, eine Nerd-Brille und ein blaues Deckelfass, um den Serienmörder am Gruselfest zu verkörpern. Genau wie Heidi Klum hat er ein Faible für außergewöhnliche Verkleidungen.

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