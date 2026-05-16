Real Talk Katharina Wackernagel: Darum will der "Zwei am Zug"-Star weder Partner noch Kinder Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Katharina Wackernagel als Kneipenwirtin Sandra im "Herzkino"-Film "Zwei am Zug". Bild: ZDF/Andrea Küppers

In ihrem ersten Kinofilm spielte sie eine verheiratete Frau. Auch im ZDF-Film "Zwei am Zug" kommt sie fest liiert rüber. Privat hat Katharina Wackernagel dagegen keine Ambitionen, eine Familie zu gründen. Warum das so ist und was der Schauspielerin wichtiger ist.

Auf einer Zugfahrt lernt die verheiratete Kneipenwirtin Sandra (Katharina Wackernagel) den ebenfalls liierten Reisekaufmann Otis (Rick Okon) kennen. Zunächst zoffen sich die beiden, später beschließen sie, sich gegenseitig Beziehungstipps zu geben. Bleibt es bei dem platonischen Miteinander? Im ZDF-"Herzkino"-Film "Zwei am Zug" werden wir es am 17. Mai um 20:15 Uhr erfahren. Es ist nicht das erste Mal, dass Katharina Wackernagel im Kino oder TV als Ehefrau zu sehen ist. Schon in ihrer ersten Kinorolle in "Das Wunder von Bern" verkörperte sie 2003 die Frau des Zeitungsreporters Paul Ackermann (Lucas Gregorowicz). Privat ist die Schauspielerin hingegen noch nie vor den Traualtar getreten.

Schaue dir "Zwei am Zug" am Sonntag, 17. Mai, im ZDF-Livestream auf Joyn an Sonntag, 17.05. 20:15 Uhr Zwei am Zug Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Katharina Wackernagel: "Ich mag es, alleine zu sein" Großen Druck, in einer Beziehung zu sein, habe sie noch nie verspürt. Sie wusste bereits mit 15, dass sie Schauspielerin werden wollte, erzählte sie kürzlich in der MDR-Talkshow "Riverboat". In einem Interview mit der "Bunten" fügte sie im Dezember 2025 hinzu: "Ich mag auch meinen Beruf so sehr, dass ich ihm einen hohen Stellenwert gebe." Und ergänzte: "Ich mag es, alleine zu sein ... Lieber frei sein als in einer Beziehung, die irgendwie morsch ist." Befremdlich findet die 47-Jährige die geringe gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Einstellung. "Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass, wenn ich gesagt habe, ich bin glücklicher Single, mir gegenüber der Vorwurf mitschwang, dass ich offenbar nicht in der Lage sei, mich auf einen Partner einzulassen", verriet sie im "Bunte"-Interview. Dabei hat die Darstellerin in ihrem Leben sehr wohl schon längere Beziehungen gehabt.

Mit diesem Kinostar war Katharina Wackernagel in den 2000er-Jahren zusammen Einer davon ist ihr Kollege Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg"). Die beiden standen 2004 für den Film "Die Boxerin" vor der Kamera, in dem Katharina Wackernagel die Hauptrolle spielte. In dieser Phase war sie mit dem heute 52-Jährigen zusammen. Auch heute seien die beiden noch miteinander verbunden, verriet Striesow 2025 in "Riverboat": "Ich wohne nicht mehr so in der Nähe, aber wenn wir mal gemeinsam in einer Stadt sind - Katharina ist ja auch viel in Köln -, dann gehen wir auf jeden Fall abends was essen", so der Kinostar, der seit 2018 mit seiner Managerin Ines Ganzberger verheiratet ist. Ihren besonderen Blick auf Beziehung und Familie hat die Darstellerin vielleicht auch von ihrer Mutter Sabine, die ebenfalls Schauspielerin ist. Diese hatte eine Zeit lang eine Beziehung mit zwei Männern. Ein Beziehungsmodell, das Katharina Wackernagel "auf jeden Fall spannend und besonders" findet, wie sie 2024 in der "Berliner Morgenpost" erzählte. Für sie selbst ist das allerdings nichts. "Mir persönlich ist es ja bereits mit einem Mann manchmal zu anstrengend", erklärte sie lachend.

Sieh Katharina Wackernagel im Drama über die dramatischste Rettungsaktion aller Zeiten Film ansehen Drama Das Wunder von Lengede Verfügbar auf Joyn 187:49 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kinder? Für die "Mord mit Aussicht"-Darstellerin kein Thema Auch zum Thema Nachwuchs hat Katharina Wackernagel eine eigene Sicht. "Ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben war sicher vor ein paar Jahren die Erkenntnis, dass ich keine Kinder möchte", so die Schauspielerin 2024 in der "Berliner Morgenpost". In dieser Phase war Wackernagel, die seit 2022 in der Krimiserie "Mord mit Aussicht" als Kommissarin Marie Gabler zu sehen ist, gerade in einer festen Beziehung. "Mein damaliger Freund hätte gerne ein Kind gehabt. Auch deshalb musste ich irgendwann diese Entscheidung treffen." Schweren Herzens trennten sich die beiden. Auch für diese Einstellung habe sie immer wieder Kritik geerntet, sagte sie 2020 in einem "t-online"-Interview. "Ich bin dann sehr häufig auf Unverständnis gestoßen, wenn ich gesagt habe, das steht für mich nicht an." Dass ihr gerade von Frauen immer wieder gesagt werde, Kinder seien das Beste auf der Welt, finde sie "manchmal ganz schön übergriffig". Eine eigene Familie vermisst sie nicht, betont Katharina Wackernagel. "Alle meine drei Brüder haben Kinder, und ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem eine Familie habe. Ich finde die Kinder meiner Brüder toll, ich möchte halt nur selbst keins haben."

Diesen Kriminalfilm mit Katharina Wackernagel siehst du kostenlos im Stream auf Joyn Film ansehen Krimi-Drama Am Ende die Wahrheit Verfügbar auf Joyn 91:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen