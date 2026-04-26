"Sehr, sehr Single"
Sylvie Meis: Jetzt sollen die Männer um sie kämpfen!
Veröffentlicht:von Julia W.
Sylvie Meis ist derzeit Single - einen Mangel erkennt sie darin nicht. Für einen neuen Mann an ihrer Seite wäre sie zwar offen, allerdings haben sich die Spielregeln geändert: Er muss jetzt sie erobern.
Sylvie Meis geht derzeit als Single-Frau durchs Leben. "Ich bin gerade sehr, sehr Single", sagt sie im "Bild"-Podcast "MayWay". Seit der Trennung von Unternehmer Patrick Gruhn im Herbst 2025 lebt die 48-Jährige allein.
Einsam fühle sie sich deshalb nicht, im Gegenteil: Ihr enges Umfeld gebe ihr alles, was sie brauche. Ihr Sohn, die Familie und ihr berufliches Team seien "alles für mich".
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Zukünftiger muss um sie kämpfen
Die Moderatorin und Unternehmerin blickt auf mehrere Beziehungen sowie zwei gescheiterte Ehen zurück. Ihre bekannteste Ehe führte sie von 2005 bis 2013 mit dem ehemaligen Fußballprofi Rafael van der Vaart, mit dem sie einen Sohn hat. 2017 war sie kurzzeitig mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad verlobt, 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. Die Ehe endete 2023. Auch dazwischen und danach war Meis nie lange allein.
Trotz der gescheiterten Beziehungen glaubt Sylvie Meis weiterhin an die Liebe: "Ich liebe immer noch die Liebe", erklärt sie gegenüber "Bild". Allerdings hat sich ihre Haltung zu Männern – und zum Dating – über die Jahre verändert. Den ersten Schritt will sie künftig nicht mehr machen, erklärte sie.
Jetzt soll mal jemand um mich kämpfen.
Potenzielle Partner müssen sich in Zukunft also anstrengen, um Sylvie Meis zu überzeugen – denn die Moderatorin genießt ihr Leben als Single-Frau. Das war jedoch nicht immer so.
Im Interview mit "Bunte" sagte Meis Anfang April: "Früher dachte ich oft, ich muss in einer Beziehung sein." Inzwischen hat die 48-Jährige ein neues Selbstverständnis entwickelt. "Heute weiß ich: Ich bin als Mensch und als Frau auch 'komplett' ohne Partner."
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