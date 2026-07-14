Vom SOS-Kinderdorf zum Serien-Liebling "Bergdoktor"-Star Barbara Lanz: Diese Serie machte sie berühmt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Barbara Lanz spielt seit 2022 die Rolle der Caro Pflüger in "Der Bergdoktor". Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress | picture alliance / AAPimages / Lueders | AAPimages / Lueders

Neben ihrem Beruf ist für Barbara Lanz ihre Familie das Allerwichtigste. Was sie mit ihrer berühmten Schwester Elisabeth Lanz verbindet und wobei die gebürtige Österreicherin am besten entspannen kann. Die Schauspielerin im Porträt.

Steckbrief Name : Barbara Lanz

Geburtstag: 31. Juli 1983

Geburtsort : Gmunden, Österreich

Wohnort : Lüneburg

Größe : 1,72 m

Familienstand : ledig

Kinder: ein Sohn

Talent liegt in der Familie Barbara Lanz verbrachte ihre ersten drei Lebensjahre mit drei leiblichen Geschwistern im SOS-Kinderdorf am Traunsee in Oberösterreich. Es wurde von ihrem Vater geleitet, da der ehemalige katholische Priester nach seiner Heirat zunächst nicht als Religionslehrer arbeiten durfte. Ihre Schwester Elisabeth Lanz (55), die durch ihre Rolle der "Tierärztin Dr. Mertens" bekannt wurde, berichtet im Interview mit dem "Kölner Express", wie sehr die Geschwister durch ihre Zeit im SOS-Kinderdorf geformt wurden: "Ich war schon mit neun Jahren leidenschaftliche Babysitterin. Das hat mich sehr geprägt. Ich glaube, das war das beste Empathie-Training und die beste Schauspielschule, die man als junger Mensch besuchen kann." Bevor sie mit 13 Jahren zur Schauspielerei kam, lernte Barbara Lanz seit ihrem sechsten Lebensjahr Geige und seit ihrem achten Klavier. Mit 15 spielte sie in ihren ersten Fernsehfilmen mit. Mit dem Inzest-Drama "Der Kuss meiner Schwester" (1999) feierte sie ihr Debüt. Die Rolle hatte ihr die Agentin ihrer großen Schwester besorgt. Kurze Zeit später drehte sie den Heimatfilm "Liebe versetzt Berge" (1999), in dem es um einen Konflikt zwischen zwei Brüdern geht, der ein ganzes Tal entzweit. Es folgten Episodenrollen in "SOKO Kitzbühel" (2001), "Rosamunde Pilcher: Königin der Nacht" (2005), "Der letzte Bulle" (2011) und bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (2018). Nach der Matura, wie das Abitur in Österreich genannt wird, absolvierte sie eine Ausbildung als Theaterschauspielerin am Konservatorium in Wien. Anschließend studierte sie Literatur-, Theaterwissenschaften und Judaistik.

Durchbruch mit "Anna und die Liebe" Von 2008 bis 2010 war sie als Maja Roth bei "Anna und die Liebe" zu sehen. In der SAT.1-Kultserie spielte Jeanette Biedermann (46) die Hauptrolle Anna Polauke, die sich schließlich den begehrten Agenturchef Jonas Broda (Roy Peter Link, 44) angelte. Bei der Werbeagentur "Broda & Broda" arbeitete auch Maja, die - ganz klischeehaft - eine Affäre mit Jonas' Vater, Robert Broda (Mathieu Carrière, 75), dem damaligen Chef, hat. Letztendlich wird sie durch einen One-Night-Stand schwanger und verlässt mit Töchterchen Pia Berlin. Parallel zur Daily stand sie mit Mathieu Carrière als Sigmund Freud in dem Stück "Letzte Runde - Freud im Fegefeuer" als Anna Freud im Schauspielhaus Hamburg auf der Bühne.

5 Staffeln Anna und die Liebe Anna und die Liebe Die extrem schüchterne Anna arbeitet in einer Werbeagentur und hat ein Auge auf den Juniorchef geworfen. Doch dieser ist ausgerechnet mit ihrer Halbschwester verlobt. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Der Bergdoktor": Mit dem Herzen dabei Seit Folge 141 ist sie aus dem "Bergdoktor"-Team nicht mehr wegzudenken: Ihre Rolle als Caro Pflüger ist für die gebürtige Österreicherin eine Herzensangelegenheit, die sich bei den Dreharbeiten auch immer auf die Berge freut. Neben der wunderbaren Alpenidylle sind es vor allem die Menschen, die sie schätzt. "Dadurch, dass sich die 'Bergdoktor'-Familie so gut kennt, machen sie es einem sehr leicht, sich schnell wohlzufühlen. Ich habe mich vom ersten Moment an sehr gut aufgenommen und willkommen gefühlt. Als gebürtige Österreicherin, die im hohen Norden Deutschlands, in Lüneburg, wohnt, hatte ich das Gefühl, dass mir alles Schöne in die Hände gespielt wurde - und zwar von allen Seiten. Ob das die Menschen sind, die Berge oder die Geschichten, die zwar dramatisch waren, aber über die ich mich sehr gefreut habe", erklärt sie. Mit ihrer Serienrolle habe sie wenig gemein, trotzdem fiebert sie mit ihr mit. Wenn sie am Wilden Kaiser dreht, kümmert sich der Papa ihres zwölfjährigen Sohnes um das gemeinsame Kind. Auch wenn die beiden kein Paar mehr sind, ziehen sie ihren Sohn gemeinsam groß.

"Der Bergdoktor" kannst du samstags um 19:25 Uhr im ZDF sehen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 19:25 Uhr • Der Bergdoktor Kindeswohl 1 Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Natur- und Nordseeliebe Die gebürtige Österreicherin lebt nach Stationen in Berlin, San Sebastián, Haifa und San Francisco heute in Lüneburg. Hier hat sie von 2012 bis 2013 die Rolle der Umweltaktivistin Birgit "Naomi" Lichtenhagen in "Rote Rosen" gespielt. An der Hansestadt genießt sie vor allem die Nähe zum Meer und das damit "verbundene Gefühl von Freiheit, Weite und Offenheit", wie sie dem "Bergdoktor Fanclub" verrät. Bei langen Spaziergängen kann sie ebenso Energie tanken wie beim Tangotanzen, Bouldern oder Lesen.

Mehr als nur Schwestern Barbara Lanz ist die jüngere Schwester der Schauspielerin Elisabeth Lanz. Zwölf Jahre trennen die beiden, die weit mehr sind als nur Geschwister. Sie sind nämlich Freundinnen und Kolleginnen. Besonders witzig: Sie haben nahezu zeitnah in "Rote Rosen" eine Rolle übernommen. Während Elisabeth Lanz von Februar bis November 2012 die Rolle der Susann Winter übernahm, war ihre Schwester Barbara von Dezember 2012 bis Juli 2013 als Naomi Lichtenhagen in der Serie zu sehen. Auch auf Events treten die beiden regelmäßig im Doppelpack auf oder teilen schöne Schwestern-Pics auf Instagram, wie dieses hier: