Mehr als nur die neue "Mia" Auf Erfolgskurs: "Bergretter"-Star Lisa Junick im Porträt Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sylvia Loth Lisa Junick ist seit 2025 bei den "Bergrettern". Wird das ihr Durchbruch? Bild: ZDF / Sabine Finger Fotografie

Mit ihrer Rolle als Mia Steiner in "Die Bergretter" rückt Lisa Junick ins Rampenlicht. Wer steckt hinter dem Gesicht der beliebten ZDF-Serie? Das ist Lisas Werdegang und ihr bisheriger Karriereweg.

Steckbrief Name : Lisa Junick

Geburtstag: 19. März 2003

Geburtsort : Potsdam

Wohnort : Berlin und Wien

Größe : 1,65 Meter

Familienstand : ledig

Kinder: keine

Lisas Weg zu den "Bergrettern" Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte Lisa Junick im Jugend-Ensemble des Berliner Friedrichstadtpalastes, dem sie viele Jahre angehörte. 2021 absolvierte sie ihr Abitur am Babelsberger Filmgymnasium. Sie besuchte Schauspiel-Coachings und Workshops, unter anderem bei Ruth Wohlschlegel (†68) und Teresa Harder (63), die in vielen Serien wie "In aller Freundschaft" oder der "SOKO"-Reihe mitwirkte. Auch an der Film School Vienna besuchte die Jungdarstellerin Kurse. Im Fernsehen zu sehen war sie bislang unter anderem in den Serienproduktionen "Frühling" (2023), "SOKO Wismar" (2024) und "Letzte Spur Berlin" (2024). Einer größeren Öffentlichkeit wurde sie durch ihre Rolle als Mia Steiner in der beliebten ZDF-Serie "Die Bergretter" bekannt. Seit der zweiten Folge von Staffel 17, die Ende November 2025 ausgestrahlt wurde, ist sie dabei.

Ihre Rolle als Mia Steiner Mia Steiner (gespielt von Lisa Junick) kehrt in der 17. "Bergretter"-Staffel von "Die Bergretter" nach rund zehn Jahren nach Ramsau zurück. Als Kind hat sie das Ennstal gemeinsam mit ihrer Mutter verlassen. Nun ist sie zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen. Die Rückkehr bringt nicht nur alte Erinnerungen, sondern auch neue Herausforderungen mit sich: Mia und ihr Papa Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 49) müssen ihre Vater-Tochter-Beziehung nach der langen Trennung erst wieder aufbauen. Mit viel Gefühl und Feinsinn spielt Lisa die Rolle der Mia, die in Leon Dörfler (Marinus Hohmann, 22) ihre erste große Liebe findet. Lisa Junick gelingt es dabei, Mia glaubwürdig zwischen Selbstständigkeit, Unsicherheit und dem Wunsch nach familiärer Nähe zu zeigen. Gerade diese Authentizität kommt bei den Fans der Alpenserie gut an. Über ihre Rolle sagt Lisa: "Mia hat die tolle Eigenschaft, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Durch sie wird viel an- und ausgesprochen, was schon lange nötig ist." Am Set versteht sie sich prima mit den anderen Darsteller:innen, wie Arne Löber (33), der Jan Fugain spielt. Für viele Zuschauer ist sie längst mehr als nur "die neue Mia": Sie ist ein Gesicht, das man sich merken sollte.

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Auch hinter den Kulissen scheint sich die Schauspielerin schnell eingelebt zu haben. In Interviews berichtet sie, wie herzlich sie vom "Bergretter"-Team aufgenommen wurde und dass die Zusammenarbeit mit ihren Kolleg:innen superviel Spaß macht. Besonders das familiäre Miteinander am Set hat ihr den Einstieg erleichtert. Für eine junge Schauspielerin, die zum ersten Mal eine durchgehende Serienrolle übernimmt, könnte der Einstieg wohl nicht besser sein. Gegenüber dem Branchen-Magazin "Ruhr 24" erklärt sie:

Das Zusammenspiel aus Natur, Action und Drama finde ich einfach perfekt.

Natürlichkeit als große Stärke Auf ihrem offiziellen Instagram-Account gewährt sie ihren Follower:innen gelegentlich Einblicke. Bei ihren Fotos legt sie großen Wert auf die Präsentation verschiedener Kunstobjekte. Statt auf aufwendige Selbstinszenierung setzt sie bei ihrem eigenen Style auf den natürlichen Look, der gut zu ihrem öffentlichen Bild passt. Es ist bekannt, dass sie zwischen Berlin und Wien pendelt und sich kontinuierlich weiterbildet. Neben der Schauspielerei gehören Yoga, Bouldern, Reiten und Klavierspielen zu ihren Interessen. Außerdem spricht sie neben Deutsch auch Englisch und Französisch.

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