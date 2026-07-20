"Aspekte" "Keine Angst" sorgt für Wirbel: ZDF widmet Danger Dan und Igor Levit eine Sondersendung Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Julia W. Igor Levit und Danger Dan: Ihre Ausladung bei "Die Anstalt" sorgte für heftige Kritik. Nun zeigt das ZDF eine Sondersendung zu dem Fall. Bild: Imago Images /Future Image

Die Ausladung von Danger Dan und Igor Levit, die in der Satire-Sendung "Die Anstalt" eigentlich ihren neuen Song "Keine Angst" vorstellen wollten, schlug hohe Wellen. Nun kündigte das ZDF eine Sondersendung zu dem Fall an.

Eigentlich sollten der Rapper Danger Dan und der Pianist Igor Levit in der 100. Ausgabe der ZDF-Sendung "Die Anstalt" auftreten. Dort wollten die Musiker ihren neuen Song "Keine Angst" präsentieren, in dem es um Widerstand gegen Rechtsextremismus geht. Kurz vor der Aufzeichnung der Jubiläumsausgabe lud das ZDF die beiden Musiker jedoch überraschend aus. Die Begründung: Der Songtext könnte als Aufruf zur Gewalt verstanden werden. Für die Entscheidung des ZDF hagelte es Kritik – nun soll es eine "Aspekte"-Sondersendung zu dem Song geben.

"Aspekte"-Sondersendung zum Fall Bereits in der ersten Reaktion hatte der Sender laut "DWDL" angekündigt, sich dem Song "Keine Angst" statt in der Satire-Sendung in anderem Rahmen "dokumentarisch-journalistisch" anzunehmen. Nun steht fest, wie genau das aussehen soll. Am Samstagabend, den 18. Juli, um 23:35 Uhr zeigt das ZDF eine Sonderausgabe von "Aspekte" mit dem Titel "Was darf man heute noch singen? 'Keine Angst' und die Anstalt". Moderiert wird die 15-minütige Sendung von Jo Schück, der laut Branchenmagazin "DWDL" mit Expertinnen und Experten zum Thema spricht.

In der Sendung soll es aber nicht nur um die "gründliche journalistische Einordnung" des Songs gehen, sondern auch um eine kritische Auseinandersetzung mit der Ausladung selbst. Zu Wort kommt demnach auch das Team von "Die Anstalt", das sich in einem Beitrag auf Instagram von der Entscheidung des ZDFs distanziert hatte. "Wir empfinden die Entscheidung als mutlos - gerade jetzt, wo rechtsextreme Gewalt wieder stark zunimmt", schrieb das Team auf Instagram.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In der 100. Ausgabe von "Die Anstalt" – in der Danger Dan und Igor Levit ursprünglich auftreten sollten – soll die Ausladung ebenfalls noch einmal Thema sein. Die Jubiläumsfolge wird am Dienstag, den 21. Juli 2026, um 22:15 Uhr im ZDF gezeigt (parallel dazu im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn).

"Die Anstalt" feiert ihre 100. Folge Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 22:15 Uhr • Die Anstalt Jubiläums-Folge von "Die Anstalt" Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Danger Dan macht ZDF schwere Vorwürfe Nach der Kritik hatte das ZDF seine Entscheidung erneut verteidigt. Den "Unmut über die Kurzfristigkeit unserer Absage" könne man jedoch nachvollziehen. Ein Gesprächsangebot des Senders an Danger Dan und Igor Levit blieb offenbar zunächst unbeantwortet. Danger Dan hatte dem ZDF nach der Ausladung schwere Vorwürfe gemacht: "Das erschüttert uns und das nennt man nicht Demokratie, das ist ein autoritärer Akt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen