Was für eine Lovestory! "Küchenschlacht XXL"-Star Meta Hiltebrand: Dieser Koch ist ihr Partner Veröffentlicht: Vor 37 Minuten von Lars-Ole Grap Liebe geht offenbar doch durch den Magen: Meta Hiltebrand erzählt von ihrer Beziehung. Bild: IMAGO / Sven Simon

Spitzenköchin Meta Hiltebrand und ihr Partner Tom Guldimann geben in einem Interview Einblicke in ihren Alltag. Es ist die Geschichte von zwei Menschen aus derselben Branche, einem fehlgeschlagenen Anmachspruch - und einem Kuss, der schließlich alles veränderte.

"Die Küchenschlacht XXL" heute um 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Die Küchenschlacht XXL Folge 3 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Meta Hiltebrand schwärmt von ihrem ersten Kuss Drei Jahre dauerte es vom ersten Kennenlernen bis zu dem Abend, an dem aus der Zürcher Spitzenköchin und Kandidatin in der ZDF-Show "Küchenschlacht XXL" Meta Hiltebrand und dem Aargauer Food-Manager Tom Guldimann ein Paar wurde. Im Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick" sprechen die beiden über einen unwahrscheinlichen Anfang und eine Liebe, die einen zweiten Anlauf brauchte. Die erste Begegnung fand 2018 auf einem Geburtstagsfest in der Gastroszene statt. Hiltebrand war sofort angetan und ließ es ihn gleich zweimal wissen - jedoch ohne Erfolg. Er war damals noch in einer Beziehung. Zwar habe er sie sympathisch und interessant gefunden, doch die Situation habe es damals einfach nicht zugelassen. Doch im Herbst 2020 änderte sich das. Guldimann besuchte damals mit einem gemeinsamen Freund Hiltebrands Restaurant in Zürich. Nach Dienstschluss schlug die Köchin vor, den Abend bei einem Glas Rotwein ausklingen zu lassen. Es folgten stundenlange, tiefgründige Gespräche, bis Guldimann schließlich die Initiative ergriff. Es kam zum ersten Kuss.

Ich war so geflasht. Es war ein 'Sechser im Lotto'-Kuss Meta Hiltebrand

Meta Hiltebrand über Trennung, Zweifel und neues Liebesglück Im September 2020 waren beide Singles. Zu Beginn der Pandemie endete Metas frühere Beziehung. Nicht im Streit, sondern weil man sich auseinandergelebt habe, wie sie im Interview sagt. Mit ihrem damaligen Partner verbindet sie heute eine Freundschaft. Obwohl es funkte, zeigte sich Guldimann zurückhaltend: Sein Kopf und Herz mussten erst in Einklang kommen, erklärt er. Hiltebrand ließ ihm den Freiraum, bis sie kurz vor den Festtagen Klarheit einforderte: "Mach mich nicht wahnsinnig, jetzt Ja oder Nein?" Zwei Tage vor Weihnachten 2020 sagte er Ja. Einen entscheidenden Beschleuniger lieferte die Pandemie selbst. Als feststand, dass die Gastrobetriebe wegen des erneuten Lockdowns wieder schließen mussten, fuhr Guldimann noch in derselben Nacht zu ihr, um für sie da zu sein. "Da hatte sich mein Herz bereits für sie entschieden", erinnert er sich. Seit dieser Nacht hat das Paar praktisch keinen Abend mehr getrennt verbracht.

"Er will mich": Warum ihre Beziehung ohne Streit funktioniert Dass die Beziehung so gut funktioniert, liegt für Guldimann auch an den Anfängen: Er traf Meta als Frau, als Köchin und erst danach als Person des öffentlichen Lebens. Diese Reihenfolge sei ihm wichtig gewesen. Wer nur die quirlige TV-Köchin kennt, verpasst laut Guldimann das Beste. Er schätzt vor allem ihre Herzlichkeit und Tiefgründigkeit. Die wenigsten Leute würden vermuten, wie offen sie tatsächlich sei. Für ihn ist es die perfekte Mischung: Mit ihr ließen sich ernste Themen besprechen und im nächsten Moment gemeinsam Unsinn treiben. Hiltebrand ihrerseits muss bei der Gegenfrage nicht lange überlegen. Es sei seine tiefe Ruhe, die ihn so besonders mache - und die Tatsache, dass er sie völlig unvoreingenommen sehe. Das Fundament ihrer Liebe beschreibt sie schließlich mit den Worten:

Das Schönste ist, er braucht mich nicht, er will mich. Meta Hiltebrand

Auch kulinarisch harmoniere das Paar perfekt, da die Rollen klar verteilt seien. Guldimann glänze als Spezialist für Backwaren - ein Bereich, in dem die Spitzenköchin nach eigener Aussage liebend gern die Kontrolle abgebe. Er wiederum lasse es sich nie nehmen, für sie zu kochen.

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Meta Hiltebrand und Tom Guldimann: Patchworkfamilie und gemeinsame Rituale Auch das Patchwork-Leben gestaltet sich harmonisch: Tom Guldimann bringt einen Sohn und eine Tochter mit in die Beziehung, die Meta Hiltebrand herzlich aufnehmen. Wie eng die Bindung ist, zeigt eine Anekdote des Vaters: Als das Paar den Jungen bei den Großeltern abholt, läuft dieser glatt an ihm vorbei, um zuerst Hiltebrand zu umarmen. Seine Partnerin ist unglaublich fürsorglich und warmherzig, schwärmt Guldimann. Sie gebe eine wunderbare Mutter ab. Im Alltag halten kleine Gesten die Liebe frisch: Das Paar hinterlässt sich regelmäßig Post-its, von denen Hiltebrand eines stets bei sich trägt. Ihr Partner wünscht ihr darauf, die Welt so zu verzaubern, wie sie die seine verzaubert habe. Und auch das tägliche Abendritual ist romantisch: Neben dem Gutenachtkuss verabschieden sich die beiden mit dem gemeinsamen Versprechen: "Wir sehen uns gleich wieder in der Traumwelt."